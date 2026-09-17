Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα-συνδεδεμένο μέλος της.

«Το βρίσκω γελοίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αν το κάνουν, και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», πρόσθεσε.

«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς», επέμεινε.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φρικτό» εμπορικό εταίρο τον Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η Οτάβα έχει σκοπό να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ.

Η ΕΕ καλεί τον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της

Την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ – Καναδά προανήγγειλε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, την οποία παρακολούθησε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις μπαταρίες, την κβαντική τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια, ενώ χαρακτήρισε την Αρκτική εμβληματικό κοινό εγχείρημα.

«Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη σχέση με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», τόνισε, προτείνοντας παράλληλα να εργαστούν από κοινού για να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο “associate member” (συνδεδεμένο μέλος) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να αποκτήσει μια νέα, ιδιαίτερα στενή μορφή εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, χωρίς να αποτελεί κράτος-μέλος.

«Πρέπει επειγόντως να επαναπροσδιορίσουμε τις συνεργασίες μας. Επομένως, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε έναν ωκεανό, ένα σύνολο αξιών, έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Και τώρα θα οικοδομήσουμε και το κοινό μας μέλλον», είπε απευθυνόμενη στον Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά αναμένεται να μιλήσει σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο – μια ομιλία που αναμένεται να επικεντρωθεί στην ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων ΕΕ-Καναδά, σε μια περίοδο σημαντικών γεωπολιτικών και εμπορικών μεταβολών.