Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε απόψε ότι θα βάλει «αμερικανικά διόδια» στα Στενά του Ορμούζ, στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

«Κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν δεν θα εισπράττονται διόδια στα Στενά του Ορμούζ, ούτε και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Τραμπ.

Συμπλήρωσε ωστόσο σε ανάρτησή του: «Αυτό θα αλλάξει αν δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία. Σε αυτή την περίπτωση, τα διόδια θα επιβληθούν από και προς όφελος των ΗΠΑ, ως αντίτιμο για τον ρόλο του «φύλακα άγγελου» που προφέρει η χώρα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, καλύπτοντας έτσι παρελθόντα, τρέχοντα αλλά και μελλοντικά έξοδα».