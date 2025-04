Σε νέα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου προχωρά ο Λευκός Οίκος προειδοποιώντας και απειλώντας την Κίνα, με δασμούς έως και 245% στα προϊόντα της, ως αποτέλεσμα των αντιποίνων που εξήγγειλε η ασιατική χώρα προς τις ΗΠΑ.

«Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντίμετρών της», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

«Την πρώτη μέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την πολιτική του για το America First Trade (Πρώτα η Αμερική στο Εμπόριο) για να κάνει την οικονομία της Αμερικής σπουδαία ξανά», προσθέτει στην ίδια ανακοίνωση, όπου ακολούθως, επισημαίνονται τα εξής:

«Περισσότερες από 75 χώρες μας έχουν προσεγγίσει για να συζητήσουν νέες εμπορικές συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα, οι εξατομικευμένοι υψηλότεροι δασμοί έχουν σταματήσει επί του παρόντος εν μέσω αυτών των συζητήσεων, εκτός από την Κίνα, η οποία ανταπέδωσε. Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντιποίνων της».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απειλεί επίσης να επιβάλει δασμούς σε κρίσιμης σημασία κινεζικά ορυκτά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα φάση κλιμάκωσης των σχέσεων με την Κίνα.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

«ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Σήμερα, ο Πρόεδρος Donald J. Trump υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την έναρξη έρευνας σχετικά με τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας που ενέχει η εξάρτηση των ΗΠΑ από τα εισαγόμενα επεξεργασμένα ορυκτά και τα παράγωγά τους προϊόντα. Το Διάταγμα καθοδηγεί τον Υπουργό Εμπορίου να ξεκινήσει μια έρευνα του άρθρου 232 βάσει του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962 για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εισαγωγών αυτών των υλικών στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Αμερικής.

Αυτή η έρευνα θα αξιολογήσει τα τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού, τον οικονομικό αντίκτυπο των στρεβλώσεων της ξένης αγοράς και τα πιθανά εμπορικά διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφαλής και βιώσιμη εγχώρια προμήθεια αυτών των βασικών υλικών.

Η έρευνα θα καταλήξει σε μια έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς τους κινδύνους και θα παρέχει συστάσεις για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, τη μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές και την ενίσχυση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας.

Εάν ο Υπουργός Εμπορίου υποβάλει έκθεση που διαπιστώνει ότι οι εισαγωγές ειδών ορυκτών κρίσιμης σημασίας απειλούν να βλάψουν την εθνική ασφάλεια και ο Πρόεδρος αποφασίσει να επιβάλει δασμούς, οποιοσδήποτε προκύπτων δασμός που επιβάλλεται σύμφωνα με το Άρθρο 232 θα αντικαταστήσει τον τρέχοντα αμοιβαίο δασμολογικό συντελεστή, σύμφωνα με τη διαταγή του Προέδρου Τραμπ στις 2 Απριλίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει ότι η υπερβολική εξάρτηση από ξένα κρίσιμα ορυκτά και τα παράγωγά τους προϊόντα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις αμυντικές ικανότητες των ΗΠΑ, την ανάπτυξη υποδομών και την τεχνολογική καινοτομία. Τα κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σπάνιων γαιών, είναι απαραίτητα για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα.

Τα επεξεργασμένα κρίσιμα ορυκτά και τα παράγωγά τους αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία της αμυντικής βιομηχανικής μας βάσης και αναπόσπαστο σε εφαρμογές όπως κινητήρες αεριωθούμενου αέρα, συστήματα καθοδήγησης πυραύλων, προηγμένοι υπολογιστές, συστήματα ραντάρ, προηγμένα οπτικά και ασφαλής εξοπλισμός επικοινωνιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ξένες πηγές, ιδιαίτερα αντίπαλα έθνη, για αυτά τα βασικά υλικά, εκθέτοντας την οικονομία και τον αμυντικό τομέα σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και οικονομικό καταναγκασμό.

Οι ξένοι παραγωγοί έχουν εμπλακεί σε χειραγώγηση τιμών, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και αυθαίρετους περιορισμούς εξαγωγών, χρησιμοποιώντας την κυριαρχία της αλυσίδας εφοδιασμού τους ως εργαλείο γεωπολιτικής και οικονομικής μόχλευσης επί των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πριν από λίγους μήνες, η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες γαλλίου, γερμανίου, αντιμονίου και άλλων βασικών υλικών υψηλής τεχνολογίας με πιθανές στρατιωτικές εφαρμογές.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές έξι βαρέων μετάλλων σπάνιων γαιών, καθώς και μαγνητών σπάνιων γαιών, προκειμένου να σταματήσει τις προμήθειες εξαρτημάτων κεντρικών σε αυτοκινητοβιομηχανίες, κατασκευαστές αεροδιαστημικής, εταιρείες ημιαγωγών και στρατιωτικούς εργολάβους σε όλο τον κόσμο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα βασίζεται σε προηγούμενες ενέργειες που έλαβε η κυβέρνηση Τραμπ για να διασφαλίσει ότι η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του έθνους. Την πρώτη μέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την πολιτική του για το America First Trade για να κάνει την οικονομία της Αμερικής ξανά σπουδαία. Την Ημέρα της Απελευθέρωσης, ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε δασμούς 10% σε όλες τις χώρες και εξατομίκευσε αμοιβαίους υψηλότερους δασμούς σε έθνη με τα οποία οι ΗΠΑ έχουν τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα, προκειμένου να εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού και να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια της Αμερικής.

Περισσότερες από 75 χώρες έχουν ήδη έρθει για να συζητήσουν νέες εμπορικές συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα, οι εξατομικευμένοι υψηλότεροι δασμοί έχουν σταματήσει επί του παρόντος εν μέσω αυτών των συζητήσεων, εκτός από την Κίνα, η οποία ανταπέδωσε.

Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντίποινων ενεργειών της.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε διακηρύξεις για να κλείσουν τα υφιστάμενα κενά και εξαιρέσεις για την αποκατάσταση ενός πραγματικού δασμού 25% στον χάλυβα και την αύξηση του δασμού στο 25% στο αλουμίνιο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε το «Δίκαιο και Αμοιβαίο Σχέδιο» για το εμπόριο για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ και την αντιμετώπιση των μη αμοιβαίων εμπορικών συμφωνιών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα μνημόνιο για τη διασφάλιση της αμερικανικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των δασμών για την καταπολέμηση των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών (DST), των προστίμων, των πρακτικών και των πολιτικών που επιβάλλουν οι ξένες κυβερνήσεις στις αμερικανικές εταιρείες.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε παρόμοια Εκτελεστικά Διατάγματα ξεκινώντας έρευνες για το πώς οι εισαγωγές χαλκού και οι εισαγωγές ξυλείας, ξυλείας και των παραγώγων τους απειλούν την εθνική ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα της Αμερικής».

Το κείμενο της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου

«Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Πεκίνου»

«Η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή της Κίνας» όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών τελωνειακών δασμών, βεβαίωσε χθες, Τρίτη, ο Λευκός Οίκος, εν μέσω του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δήλωσε εκ νέου σαφώς ότι είναι ανοιχτός σε μια συμφωνία με την Κίνα. Ωστόσο η Κίνα έχει ανάγκη μια συμφωνία με τις ΗΠΑ» και όχι το αντίστροφο, σημείωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε ενημέρωση δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με την ίδια, «η Κίνα θέλει αυτό που έχουμε: τον Αμερικανό καταναλωτή. Με άλλα λόγια, (οι Κινέζοι) έχουν ανάγκη (τα) χρήματα» των Αμερικανών.

Κατά την Λέβιτ, «η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή της Κίνας», αν αυτή θέλει να δώσει τέλος στον εμπορικό πόλεμο.

Σενγκ Λαϊγιούν: «Οι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ ασκούν πίεση στην οικονομία»

Οι υπέρογκοι τελωνειακοί δασμοί που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκούν πίεση στην οικονομία, πάνω απ’ όλα στο εξωτερικό εμπόριο της Κίνας, αναγνώρισε νωρίτερα κινέζος αξιωματούχος.

«Το τρέχον διάστημα, η επιβολή υψηλών τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ ασκούν κάποια πίεση στο εξωτερικό εμπόριο και στην οικονομία της χώρας μας», συνόψισε ο Σενγκ Λαϊγιούν, αναπληρωτής επίτροπος της κινεζικής εθνικής στατιστικής υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η Κίνα δεν φοβάται έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ»

Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι «δεν φοβάται» έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για διάλογο, έπειτα από δηλώσεις του Λευκού Οίκου ο οποίος υποστήριξε ότι έγκειται στο Πεκίνο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και πως, στις εμπορικές συνομιλίες, «η μπάλα βρίσκεται στην περιοχή του Πεκίνου».

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν αληθινά να επιλύσουν το πρόβλημα μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης, οφείλουν να πάψουν να ασκούν μέγιστη πίεση, να πάψουν να απειλούν και να κάνουν εκβιασμούς, και να συζητήσουν με την Κίνα στη βάση της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εξάλλου το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι η «αχαλίνωτη» χρήση ισχύος δεν θα κάνει σπουδαία και πάλι την Αμερική, μετά τις αμερικανικές κατηγορίες περί κινεζικής επίθεσης και τις αναφορές για υψηλότερες αμερικανικές αμυντικές δαπάνες το 2026.

«Ο πάρα πολύ υψηλός αμυντικός προϋπολογισμός εξέθεσε για άλλη μια φορά την πολεμοχαρή φύση της αμερικανικής πλευράς και την πεποίθησή της ότι ‘η ισχύς δημιουργεί δίκαιο’», δήλωσε ο Ζανγκ Σιαογκάνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας.