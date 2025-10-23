Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο.

Χαρακτήρισε τον ομόλογό του Γουστάβο Πέτρο «κακό τύπο», μερικές ημέρες αφού τον αποκάλεσε «βαρόνο των ναρκωτικών».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας δηλώνει πως θα «αμυνθεί δικαστικά» έναντι των «συκοφαντιών» του Τραμπ

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως εννοεί να «αμυνθεί δικαστικά» αφού χαρακτηρίστηκε «κακός τύπος» από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Έναντι των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους θα αμυνθώ δικαστικά με Αμερικανούς δικηγόρους ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας μέσω X.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

Η σχέση της Κολομβίας και των ΗΠΑ, παραδοσιακά στενών συμμάχων, διέρχεται περίοδο μεγάλης έντασης, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες το τελευταίο διάστημα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος