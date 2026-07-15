Σε μια νέα, δραματική προειδοποίηση προχώρησε την Τρίτη, 14 Ιουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, ξεκαθαρίζοντας ότι θα δώσει εντολή για πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν από την ερχόμενη εβδομάδα, εφόσον η Τεχεράνη αρνηθεί να συνάψει «συμφωνία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε με σαφήνεια τα επόμενα στρατιωτικά βήματα των ΗΠΑ σε περίπτωση που οι Ιρανοί δεν προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: «Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς. Την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη θα πάρουν σειρά οι γέφυρες, αν δεν καθίσουν να διαπραγματευτούν».

Όσον αφορά τη διάρκεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες εξελίσσονται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός: «Θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι φτάνει».

Νέο κύμα πληγμάτων και επαναφορά του αποκλεισμού

Οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης τη διεξαγωγή ενός νέου κύματος επιθέσεων κατά του Ιράν.

Παράλληλα, τέθηκε ξανά σε ισχύ ο αποκλεισμός των νότιων ιρανικών λιμανιών στις 23:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας).

Παρά την επιθετική ρητορική, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υπαναχωρεί από την προηγούμενη εξαγγελία του για την επιβολή φόρου στα διερχόμενα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

Στον «αέρα» η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ

Οι τρέχοντες βομβαρδισμοί αποτελούν τους πιο εκτεταμένους που έχουν καταγραφεί από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο Απρίλιο. Η νέα αυτή πολεμική ανάφλεξη και η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού ναρκοθετούν τις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνευση.

Πλέον, η εφαρμογή της καταρχήν συμφωνίας, του λεγόμενου Πρωτοκόλλου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου, βρίσκεται υπό εξαιρετικά έντονη αμφισβήτηση.