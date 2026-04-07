Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

Δεν δίστασε μάλιστα να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.