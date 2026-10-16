Νέο πρόβλημα πολιτικής αξιοπιστίας αντιμετωπίζει, ο Αμερικανός πρόεδρος δύο εβδομαδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ελάχιστα 24ωρα από τον διορισμό της εκπροσώπου Τύπου, με τυπικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος Τραμπ, δηλαδή ξανθιά με έντονα ζυγωματικά, κατάλευκη οδοντοστοιχία και μακρύ μαλλί τύπου «Barbie», η Κέιτι Ζακαράια έλαβε εντολή να απομακρυνθεί από τον Λευκό Οίκο, μετά τον σάλο που προκάλεσε η επιμονή της ότι είναι δικηγόρος.

Τελικά, όπως απεδείχθη απέτυχε παταγωδώς να περάσει τις εξετάσεις άσκησης επαγγέλματος δικηγορίας, ενώ άφηνε να εννοηθεί δεξιά και αριστερά το αντίθετο.

Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αποπέμπψει την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ για διαφθορά και ελευθεριότητα ηθών, αλλά και τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία επέλεγη από αυτόν προσωπικά. Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογες της 3ης Νοεμβρίου, όπου διακυβεύεται η πραγματική εξουσία του Αμερικανού προέδρου.

«Ίσως δεν της ταιριάζει αυτή η θέση»

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι είπε στη νέα εκπρόσωπο Τύπου, Κέιτι Ζακαράια, να επανεξετάσει τον ρόλο της ως εκπρόσωπός Τύπου, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι η σύντομη θητεία της στη θέση αυτή φτάνει στο τέλος της. «Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το επανεξέταζα», είπε ο Τραμπ ότι ανέφερε στη Ζακαράια το πρωί της Παρασκευής.

Όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου:

«Κέιτι, το χρειάζεσαι αυτό;» της είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι», συμπλήρωσε.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη εκδήλωση δυσπιστίας προς τη Ζακαράια, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις πριν από μία εβδομάδα. Το αβέβαιο ντεμπούτο της αίθουσα ενημέρωσης την περασμένη Τρίτη και τα συνεχή ερωτήματα σχετικά με το υπόβαθρό της είχαν προκαλέσει έντονη κριτική από τα μέσα ενημέρωσης και σε συνεργάτες του Τραμπ.

Μιλώντας καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για μια πολιτική συγκέντρωση στη Τζόρτζια, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ζακαράια δέχθηκε άδικη μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης και την εξήρε ως πιστή υποστηρίκτριά του.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν θεωρεί πως η Ζακαράια είναι κατάλληλη να μιλά εκ μέρους του ως η κύρια εκπρόσωπος της κυβέρνησης. «Ίσως αυτός ο ρόλος να μην είναι για εκείνη», παραδέχθηκε ο Τραμπ.

Η Ζακαράια είχε τραβήξει την προσοχή του Τραμπ ως συντηρητική σχολιάστρια στην τηλεόραση και η πρόσληψή της έγινε γρήγορα αφότου άλλοι υποψήφιοι κρίθηκαν μη επιλέξιμοι λόγω επικριτικών σχολίων που έκαναν για τον Τραμπ.

«Κόπηκε» στις εξετάσεις για άδεια δικηγορίας

Το βράδυ της Πέμπτης η Ζακαράια είχε έρθει σε δύσκολη θέση στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Σον Χάνιτι. «Πιστεύεται ότι οι ομάδες σας θα έπρεπε να σας έχουν προετοιμάσει καλύτερα;» την ρώτησε, αναφερόμενος στο πρώτο μπρίφινγκ, της Τρίτης, όπου δυσκολευόταν να μιλήσει, δέχτηκε μόλις τρεις ερωτήσεις από επιλεγμένους δημοσιογράφους και αποχώρησε μέσα σε 15 λεπτά. Στη συνέχεια, ο Χάνιτι την ρώτησε επί μακρόν για τα επαγγελματικά προσόντα της. «Δώσατε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου αλλά δεν περάσατε;» «Ναι, Σον» απάντησε η 41χρονη, η οποία ωστόσο παρουσιαζόταν ως δικηγόρος. «Ήξερα ότι θα έφευγα στην Κίνα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν θα είχαν επιπτώσεις», εκτίμησε.

Η Ζακαράια έζησε στο Πεκίνο για δύο χρόνια, όπου ισχυρίζεται ότι εργάστηκε ως νομική σύμβουλος σε μια σημαντική δικηγορική εταιρεία. Εξήγησε ότι δεν έδωσε ξανά εξετάσεις όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ επειδή απέκτησε «τέσσερα παιδιά σε έξι χρόνια».

Στο Real America’s Voice, μια πλατφόρμα ανοιχτά ευθυγραμμισμένη με την ιδεολογία «Maga», η Ζακαράια είχε προηγουμένως καταγγείλει την «παραπληροφόρηση» σε βάρος της.

Η οργάνωση πολιτικής δεοντολογίας Campaign for Accountability ζήτησε την Τετάρτη από τον δικηγορικό σύλλογο της Καλιφόρνιας να ξεκινήσει έρευνα, υποστηρίζοντας ότι το να δηλώνει κανείς δικηγόρος ενώ δεν είναι συνιστά ποινικό αδίκημα στην Πολιτεία αυτήν.

Ελάχιστα γνωστή στο ευρύ κοινό, η Κέιτι Ζακαράια διαδέχθηκε την Κάρολαϊν Λέβιτ, πιστή οπαδό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποχώρησε από τα καθήκοντά της τον Αύγουστο για να φροντίσει τα μικρά παιδιά της. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου είχε αφήσει το στίγμα της αφού είχε την άνεση να υπερασπίζεται, χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όλες τις αποφάσεις ή δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.