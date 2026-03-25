Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την περασμένη εβδομάδα μια πρόταση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καλέσουν από κοινού τον ιρανικό λαό να βγει στους δρόμους και να ανατρέψει το καθεστώς κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως ανέφεραν στο Channel 12 News ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

Η συζήτηση φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη, μετά τις δολοφονίες από το Ισραήλ των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων Αλί Λαριτζάνι, πρώην γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, και Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, πρώην επικεφαλής της Δύναμης Μπασίτζ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ μέσω τηλεφώνου ότι το ιρανικό καθεστώς «βρισκόταν σε κατάσταση χάους», σύμφωνα με την αναφορά, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για να το αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω εκδίδοντας την κοινή έκκληση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία ότι μια τέτοια έκκληση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική αιματοχυσία, καθώς το IRGC πιθανότατα θα κατέστελλε τους διαδηλωτές, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Channel 12.

«Γιατί στο καλό να πούμε στον κόσμο να βγει στους δρόμους, όταν απλώς θα τους σκοτώσουν;», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τη συζήτηση.

Αντ’ αυτού, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επανεκτιμήσουν τις εξελίξεις την επόμενη μέρα, όταν οι Ιρανοί γιόρταζαν το Περσικό Φεστιβάλ της Φωτιάς, μια γιορτή που συχνά συνοδεύεται από μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις. Αποφάσισαν ότι αν προέκυπταν σημαντικές διαμαρτυρίες, θα προχωρούσαν στην κοινή έκκληση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις.

Οι Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν επομένως στο συμπέρασμα ότι το ιρανικό κοινό παρέμενε πολύ φοβισμένο για να βγει στους δρόμους μετά τη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς νωρίτερα φέτος.