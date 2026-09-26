Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν για να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να τερματιστούν οι μάχες στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη διατύπωσε αυτήν την πρωτοβουλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι οι Καταριανοί μεσολαβητές μετέφεραν στην Ουάσιγκτον την πρόταση να ξανανοίξει το Ορμούζ και να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες στην περιοχή μέσα σε επτά ημέρες.

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Τενεσί, ο Τραμπ είπε: «Απορρίπτω την πρότασή τους. Απέρριψα τη συμφωνία. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν αμέσως τα Στενά του Ορμούζ επειδή ηττώνται πολύ άσχημα. Εμείς κερδίζουμε τρομερά».

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι μια χαρά, θα ήθελα να κάνω συμφωνία και εγώ επίσης. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ, επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η εφημερίδα Wall Street Journal, που πρώτη μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση, έγραψε ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατ’ ιδίαν εξέφραζε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ικανοποιούσε τα αιτήματά του και ότι είπε στους συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανό να εξαπολύσει μια νέα επιχείρηση βομβαρδισμών στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνήθη τακτική του προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποκάλεσε τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό «Στενό Τραμπ».

Νωρίτερα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «θετικές και εποικοδομητικές» τις συζητήσεις με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών.

Η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη επιχείρησε νέα διπλωματική προσέγγιση προς την Ουάσιγκτον, με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να προωθούν μια πρόταση που προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες.

Αυτό που διαφέρει συγκριτικά με τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες είναι το ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση του Ιράν προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι μια γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να τον βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ νωρίς το Σάββατο (26/9) ήταν η δημοσίευση χάρτη των Στενών του Ορμούζ τα οποία τα μετανόμασε «Στενό Τραμπ». Την ίδια στιγμή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επέστρεφε σπίτι του.

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν τον στρατιωτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα προχωρούσε στο άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας του Ιουνίου. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τις επαφές θετικές, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε συμφωνία όσο οι κυρώσεις εξακολουθούν να ασκούν πίεση στην ιρανική οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν διακήρυξε από το βήμα του ΟΗΕ ότι το Ιράν θα πολεμήσει «μέχρι την τελευταία του πνοή», αφήνοντας όμως ανοικτό το παράθυρο της διπλωματίας, τονίζοντας πως η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιδιώκει πολιτική λύση.