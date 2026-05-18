Σε μια αιφνιδιαστική νομική κίνηση προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποσύροντας αυτοβούλως την αγωγή μαμούθ, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία είχε καταθέσει σε βάρος της αμερικανικής Εφορίας (IRS).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημο δικαστικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι λόγοι πίσω από την απόφαση αυτή δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κάποιου είδους συμβιβασμό.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη αγωγή είχε κατατεθεί τον περασμένο Ιανουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο από τους γιους του και την οικογενειακή τους επιχείρηση, με το επιχείρημα ότι η IRS απέτυχε να εμποδίσει τη διαρροή των φορολογικών τους δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αφορούσε τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων το 2019 και το 2020 από μεγάλα αμερικανικά μέσα, όπως οι New York Times και η ProPublica, τα οποία παρουσίαζαν τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώνει ελάχιστο ή και καθόλου φόρο, για πολλά έτη.

Υπεύθυνος για τη διαρροή αυτή, καθώς και για εκείνη χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών, ήταν ο πρώην εξωτερικός συνεργάτης της υπηρεσίας, Τσαρλς Λίτλτζον, ο οποίος το 2023 ομολόγησε την ενοχή του για πράξεις με πολιτικά κίνητρα και καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, υποστήριζε επί σειρά ετών ότι ο κρατικός μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό «όπλο» εναντίον του, επιδιώκοντας δικαστικά την εκδίκηση και την απόδοση αποζημιώσεων.