Ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε χθες Πέμπτη τον διορισμό του Λανς Σρόιερ –πρώην αξιωματικού της αστυνομίας στην πολιτεία Οκλαχόμα (νότια)– στη θέση του διευθυντή της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), ενός από τα κυριότερα όργανα στα οποία ανέθεσε την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών που εφαρμόζει.

Η απόσυρση του διορισμού, ο οποίος εκκρεμούσε να επικυρωθεί από τη Γερουσία, ανακοινώθηκε χωρίς κανένα σχόλιο ή καμιά εξήγηση, μεταξύ άλλων, σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει στα τέλη Ιουνίου ότι επέλεξε τον Σρόιερ, που αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στο σώμα πεζοναυτών έκανε καριέρα στην αστυνομία στην Οκλαχόμα, την πολιτεία του νέου υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Μαρκγουέιν Μάλιν, ο οποίος ονομάστηκε τον Μάρτιο. Η θέση είναι κενή μετά την αποχώρηση τον Μάιο του προηγούμενου υπηρεσιακού διευθυντή της, του Τοντ Λάιονς.

Στη θεωρία, το πρόσωπο που καταλαμβάνει τη θέση του διευθυντή της ICE είναι υποχρεωτικό να εγκρίνεται από την αμερικανική άνω Βουλή. Στην πράξη, όλοι οι διευθυντές από το 2017 ήταν υπηρεσιακοί.

Η ICE επικρίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα για τις μεθόδους της, που χαρακτηρίζονται βάρβαρες, και ότι αψήφησε εσκεμμένα αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας καυχιέται πως κατέγραψε τον Αύγουστο νέο «ρεκόρ» συλλήψεων σχεδόν 51.000 παράτυπων μεταναστών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που ήταν 50.200 και είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.