Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα με στόχο την απλοποίηση των ομοσπονδιακών κανονισμών που διέπουν τις εμπορικές εκτοξεύσεις πυραύλων, ένα μέτρο που αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα τη SpaceX και άλλες ιδιωτικές εταιρείες διαστημικών αποστολών.

Το διάταγμα δίνει εντολή στον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ να καταργήσει ή να επιταχύνει τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις που απαιτούνται για τις άδειες εκτόξευσης, οι οποίες διαχειρίζονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, καλεί τον υπουργό να καταργήσει «παρωχημένους, περιττούς ή υπερβολικά αυστηρούς κανόνες για τα οχήματα εκτόξευσης και επανεισόδου».

«Οι αναποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης αποθαρρύνουν την επένδυση και την καινοτομία, περιορίζοντας την ικανότητα των αμερικανικών εταιρειών να ηγηθούν στις παγκόσμιες αγορές διαστήματος», αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα.

Προσθέτει επίσης: «Οι περίπλοκοι περιβαλλοντικοί και άλλοι κανονισμοί επιβραδύνουν τις εμπορικές διαστημικές εκτοξεύσεις και την ανάπτυξη υποδομών, ευνοώντας τις καθιερωμένες εταιρείες που μπορούν να αντέξουν το κόστος της συμμόρφωσης, σε βάρος των νέων επιχειρήσεων που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα.»

Παρά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ Τραμπ και Μασκ τους τελευταίους μήνες, η SpaceX φαίνεται να είναι ο βασικός άμεσος ωφελημένος της νέας πολιτικής.

Παρότι η SpaceX δεν αναφέρεται ονομαστικά στο διάταγμα, η εταιρεία του Μασκ είναι ηγέτιδα στην αμερικανική διαστημική βιομηχανία, πραγματοποιώντας συστηματικά τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοξεύσεων, ξεπερνώντας ακόμη και τη NASA.

Ο Μασκ έχει εκφράσει επανειλημμένα παράπονα ότι οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και οι έρευνες για ατυχήματα μετά τις πτήσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά τις δοκιμές του φιλόδοξου νέου πυραύλου Starship, που αναπτύσσεται στο διαστημικό κέντρο της εταιρείας στο νότιο Τέξας.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ