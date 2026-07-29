Με μια επικήδειο ομιλία που συνδύασε πολιτικές αναδρομές, προσωπικές εξομολογήσεις και το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τίμησε τη μνήμη του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, τα φώτα της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε μια χαλαρή στιγμή ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και στελέχη της κυβέρνησης.

Το «ύστατο χαίρε» στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον

Σε κλίμα συγκίνησης, η πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, εκπρόσωποι του Κογκρέσου και προσωπικότητες από τον διπλωματικό χώρο συγκεντρώθηκαν στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον για την εξόδιο ακολουθία του επί σειρά ετών Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβηκε στο βήμα για να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, αποτίνοντας φόρο τιμής σε έναν πολιτικό που σφράγισε τις εξελίξεις στην αμερικανική πολιτική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών.

«Έφυγε στην κορυφή της καριέρας του, στο υψηλότερο σημείο της πορείας του, ως ένας θρύλος που όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον Γκράχαμ ως έναν άνθρωπο που έζησε και πέθανε υπηρετώντας τον σκοπό για τον οποίο ήταν προορισμένος.

Από την προεκλογική οξύτητα του 2016 στη στενή συμμαχία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στη θεαματική εξέλιξη της προσωπικής και πολιτικής τους σχέσης.

Οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει ως ορκισμένοι πολιτικοί αντίπαλοι κατά τις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016.

Σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του, ο Τραμπ θύμισε στο ακροατήριο ένα από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά εκείνης της προεκλογικής εκστρατείας: όταν ο Γκράχαμ τον είχε αποκαλέσει δημοσίως «ανόητο», ο Τραμπ είχε απαντήσει δίνοντας στη δημοσιότητα τον προσωπικό αριθμό κινητού τηλεφώνου του γερουσιαστή, προκαλώντας τηλεφωνικό «μπλακάουτ» στη συσκευή του.

«Ο Λίντσεϊ κι εγώ δεν ξεκινήσαμε ακριβώς με τον καλύτερο τρόπο. Του προκάλεσα πρόβλημα στο τηλέφωνό του για μία ημέρα, αλλά στη συνέχεια γίναμε πολύ καλοί φίλοι και εκείνος συνέχισε να με καλεί για τα επόμενα δέκα χρόνια. Στο τέλος, ο Λίντσεϊ ήταν εκείνος που γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Τραμπ, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις γνωστές, ιδιαίτερα αυστηρές θέσεις του Γκράχαμ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας:

«Δεν συνάντησε ποτέ πόλεμο που να μην του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ωστόσο πως ο γερουσιαστής ακολουθούσε πάντα αυτή τη γραμμή με την ειλικρινή πεποίθηση ότι υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Το στιγμιότυπο που έγινε viral: Ο διάλογος για τα Tic Tac

Παρά τη σοβαρότητα της τελετής, ένα σύντομο βίντεο από την εξόδιο ακολουθία ταξίδεψε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον 80χρονο Ντόναλντ Τραμπ να σκύβει προς τον 42χρονο Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, την ώρα που η χορωδία του ναού έψαλλε.

Ο Βανς φάνηκε να αντιδρά με χαμόγελο και ελαφρύ γέλιο στα όσα του έλεγε ο Πρόεδρος.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ειδικού στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ (όπως επικαλείται η Mirror US), η στιχομυθία αφορούσε καραμέλες δροσερής αναπνοής:

Ντόναλντ Τραμπ: «Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;»

«Βρήκα αυτές στην τσέπη μου. Θέλεις μία;» Τζέι Ντι Βανς: «Όχι, είμαι καλά».

«Όχι, είμαι καλά». Ντόναλντ Τραμπ (προς τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ): «Θα νιώσεις πιο φρέσκος».

«Θα νιώσεις πιο φρέσκος». Τζέι Ντι Βανς: «Είναι Tic Tac. Έρχονται σε ένα μικρό κουτάκι».

Το βίντεο που κατέγραψε την αστεία στιγμή του Αμερικανού Προέδρου με τις καραμέλες TicTac:

Αν και το περιεχόμενο του διαλόγου βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της ειδικού και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τον Λευκό Οίκο, το περιστατικό σχολιάστηκε ευρέως ως μια αυθόρμητη ανθρώπινη στιγμή κατά τη διάρκεια της πολύωρης τελετής.

President Trump pulls out some Tic Tacs and shows them to JD Vance. pic.twitter.com/JXG76yUKGg — Acyn (@Acyn) July 28, 2026