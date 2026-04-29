«Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να άρουν τον αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα πυρηνικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο Channel 12.

Όπως ανέφερε στο ισραηλινό μέσο, ο ναυτικός αποκλεισμός είναι «πιο αποτελεσματικός» από τους βομβαρδισμούς και υποστήριξε ότι το Ιράν «ασφυκτιά».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν επιδιώκει απεγνωσμένα μια συμφωνία προκειμένου να αρθεί το «μπλόκο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν πρόκειται «να εκραγούν σύντομα», εάν η χώρα δεν είναι σε θέση να εξάγει πετρέλαιο.

Οι δηλώσεις του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία προέβλεπε συμφωνία για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, σε πρώτη φάση.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα θα προγραμματίζονταν για αργότερα, με βάση το χρονοδιάγραμμα της Τεχεράνης.

Η είδηση, όπως μεταδόθηκε στην ισραηλινή τηλεόραση:

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, στον Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη, μεταξύ του Αμερικανού ηγέτη και κορυφαίων εκπροσώπων του πετρελαϊκού κλάδου.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους «κολοσσούς» του πετρελαίου πως θα συνεχίσει «επ’ αόριστον» τη στρατηγική του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.