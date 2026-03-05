Ο Αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε κατηγορηματικά ένα σενάριο στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ρώσου ηγέτη, προτάσσοντας τις καλές διαπροσωπικές τους σχέσεις και τη σημασία της διπλωματίας στη διαμόρφωση και τη διατήρηση των ισορροπιών στο διεθνές γίγνεσθαι.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο τη σύλληψη και φυλάκιση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξετάσουν μια επιχείρηση αντίστοιχη με εκείνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για την ανατροπή ή τη σύλληψη ηγετών άλλων χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός. «Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι απαραίτητο. Πάντα είχα καλή σχέση μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης του ιδίου και εκπροσώπων του Λευκού Οίκου με κορυφαία στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, την ασφάλεια εφοδιασμού και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν την παραγωγή πετρελαίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την πολιτική κατάσταση στη χώρα και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η αναφορά του συνδέθηκε με ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο ανάληψης παρόμοιων ενεργειών εναντίον άλλων ηγετών, όπως του Ρώσου προέδρου.

Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στον διεθνή γεωπολιτικό χάρτη. Παρά τις εντάσεις που έχουν κατά καιρούς προκύψει, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η προσωπική δυναμική μεταξύ των δύο ηγετών έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ηγέτη πυρηνικής δύναμης όπως η Ρωσία, θα αποτελούσε εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες για τη διεθνή ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες δυτικές κυβερνήσεις επιμένουν ότι η διαχείριση των σχέσεων με τη Μόσχα, πρέπει να γίνεται κυρίως μέσω διπλωματικών και οικονομικών εργαλείων πίεσης.

Οι δηλώσεις του Τραμπ επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η αμερικανική εξωτερική πολιτική απέναντι στη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ανακατατάξεων.