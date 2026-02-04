O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.

Καθυστερημένη απόφαση – 2.000 θα παραμείνουν

Η απόφασή του Τραμπ έρχεται λίγο καθυστερημένα, καθώς μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE), είναι υπεύθυνη για τον θάνατο δύο πολιτών και για την σύλληψη πολλών άλλων. Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποσύρει 700 ομοσπονδιακούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου από τη Μινεσότα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως τουλάχιστον 2.000 ακόμη πράκτορες θα παραμείνουν στην Πολιτεία, κάνοντας την να μοιάζει με φρούριο.

«Πρωτοφανής συνεργασία κυβέρνησης και τοπικών Αρχών»

Ο Χόμαν ανακοίνωσε την απόσυρση αφού επαίνεσε την «πρωτοφανή συνεργασία» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των πολιτειακών και τοπικών Αρχών. Όπως είπε, αυτή η συνεργασία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και έτσι λιγότεροι αξιωματικοί χρειάζεται να αποστέλλονται σε κοινότητες «για να αναλάβουν υπό κράτηση έναν στοχοθετημένο εγκληματία αλλοδαπό», ενώ απελευθερώνονται πόροι.

«Όσο περισσότεροι αξιωματικοί αναλαμβάνουν υπό κράτηση εγκληματίες αλλοδαπούς απευθείας από τις φυλακές, τόσο λιγότεροι αξιωματικοί βρίσκονται στους δρόμους για εγκληματικές επιχειρήσεις», είπε, για να προσθέσει ότι «Αυτό είναι έξυπνη επιβολή του νόμου, όχι λιγότερη επιβολή του νόμου».

«Ο Τραμπ σκοπεύει να επιτύχει πλήρως το στόχο των μαζικών απελάσεων»

«Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα», υπογράμμισε ο Χόμαν, για να προσθέσει ότι «Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές».