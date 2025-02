Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, με την ευκαιρία της πρώτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο, ότι στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα επιβληθούν «σύντομα» τελωνειακοί δασμοί ύψους 25%.

«Πήραμε απόφαση, θα την ανακοινώσουμε σύντομα. Θα είναι 25%, σε γενικές γραμμές, σε αυτοκίνητα και όλα τα πράγματα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Πρόκειται για το ύψος δασμών το οποίο αναμένεται να επιβληθεί από τις αρχές Απριλίου επίσης στα καναδικά και μεξικανικά προϊόντα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει τις ΗΠΑ. Αυτός ήταν ο σκοπός», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

‘The European Union was formed in order to screw the United States, but now I am president.’

