Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε χθες Σάββατο (26/4) να επιτρέπεται στα αμερικανικά πλοία – στρατιωτικά και εμπορικά – η δωρεάν διέλευση από τις διώρυγες του Παναμά και του Σουέζ.

«Τα αμερικανικά πλοία, στρατιωτικά και εμπορικά, θα πρέπει να επιτρέπεται να ταξιδεύουν, δωρεάν, μέσω των καναλιών του Παναμά και του Σουέζ! Αυτά τα κανάλια δεν θα υπήρχαν χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχω ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να το φροντίσει αμέσως», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

American Ships, both Military and Commercial, should be allowed to travel, free of charge, through the Panama and Suez Canals! Those Canals would not exist without the United States of America. I’ve asked Secretary of State Marco Rubio to immediately take care of, and…

