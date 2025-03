Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μπήκε στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου Tesla S, 1.020 ίππων μαζί με τον ιδιοκτήτη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, Ίλον Μασκ, από τον οποίο και πληροφορήθηκε τις δυνατότητες του σούπερ μοντέλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά στον Λευκό Οίκο, παρουσία δεκάδων τηλεοπτικών συνεργείων αργά το βράδυ της Τρίτης (11.03.2025) ώρα Ελλάδας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να φωτογραφίζεται μπροστά σε διάφορα μοντέλα της εταιρίας μαζί με τον Μασκ και να επιλέγει να μπει στο πιο γρήγορο.

🚨 NOW: President Trump and Elon Musk are speaking to the press outside the White House, as multiple Teslas are lined up outside for Trump to view

47 will be buying one at “full market price” here shortly!

There are literally no production cars more “made in America” than… pic.twitter.com/ckUMTz22M3

