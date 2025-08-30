Στη σκιά των νέων αιματηρών επιθέσεων στην Ουκρανία και της εντεινόμενης διπλωματικής ρευστότητας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι:

Θα ενισχύσει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητής ή θα παραδώσει τη σκυτάλη του διαλόγου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Μετά από μια τεταμένη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα, και μια αιφνιδιαστική σύσκεψη με επτά Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εμφανίστηκε έτοιμος να πάρει τα ηνία.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, το momentum μοιάζει να έχει χαθεί.

Όπως τονίζει σε δημοσίευμά του το CNN, η φλόγα της παρέμβασης δείχνει να σβήνει προς το παρόν.

Δημόσια, ο πρόεδρος κρατά στάση αναμονής: «Χρειάζονται δύο για το ταγκό», σχολίασε, όταν ρωτήθηκε για την προθυμία της Ρωσίας, να συζητήσει απευθείας με την Ουκρανία.

Παρότι παρασκηνιακά κινείται ενεργά, αποφεύγει κάθε σκληρή δήλωση, ακόμη και όταν ρωσικά πλήγματα αφάνισαν δεκάδες πολίτες, ανάμεσά τους και παιδιά, σε μια από τις πιο φονικές επιθέσεις του πολέμου.

Η σιωπή του, ωστόσο, δεν είναι αθώα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε πως ο Τραμπ «δεν ξαφνιάστηκε» από τις εξελίξεις και πως «παρακολουθεί στενά».

Η αμφισημία αυτή γεννά ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον, καθώς η Ευρώπη ζητά ενότητα και αποφασιστικότητα.

Ο Τραμπ παίζει με τον χρόνο.

Έχει προαναγγείλει ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» θα κριθεί αν η Ρωσία προτίθεται να μπει σε ουσιαστικές συνομιλίες.

Οι προθεσμίες περνούν.

Το Κρεμλίνο παραμένει αμετακίνητο.

Τα σενάρια που επεξεργάζεται ο Λευκός Οίκος ποικίλουν: από την επιβολή μαζικών κυρώσεων και δασμών, μέχρι την πλήρη απόσυρση των ΗΠΑ από τη διαδικασία. «Μπορεί να πούμε: «Είναι δικός σας πόλεμος», δήλωσε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Και όμως, παρά την επιφυλακτική ρητορική, οι πράξεις λένε κάτι διαφορετικό:

Η Ουάσιγκτον ενέκρινε νέα πώληση 3.350 πυραύλων ERAM αξίας 825 εκατ. δολαρίων στο Κίεβο, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, εντείνει τις επαφές του με κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Τραμπ είναι να «σπάσει» την άρνηση της Μόσχας και να φέρει τον Πούτιν στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος για άμεση συνάντηση.

Η Ρωσία, όμως, συνεχίζει να απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει: Η συνάντηση είναι το «απαραίτητο επόμενο βήμα» για την ειρήνη.

Η εκπρόσωπος Άννα Κέλι ανέφερε με νόημα πως «ο Τραμπ πέτυχε περισσότερα σε δύο εβδομάδες απ’ ό,τι ο Μπάιντεν σε τρεισήμισι χρόνια».

Όμως ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται.

Το ερώτημα παραμένει: Ο Τραμπ θα προχωρήσει σε μια ιστορική παρέμβαση ή θα κλείσει την πόρτα, αφήνοντας πίσω του μια Ευρώπη να παλεύει μόνη;