Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, την πίεση στη Βενεζουέλα, καθώς οι ΗΠΑ κατέταξαν το «Cartel de los Soles» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει, σύμφωνα με ειδικούς, ένα αποκεντρωμένο δίκτυο εντός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας που φέρεται να συνδέεται με διαφθορά και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και όχι απαραίτητα ως μία παραδοσιακή οργανωμένη ομάδα.

Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά των περιουσιακών στοιχείων και υποδομών του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, χωρίς ωστόσο να εξουσιοδοτεί ρητά τη χρήση θανατηφόρου βίας, όπως επισημαίνουν νομικοί εμπειρογνώμονες.

Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ τονίζουν ότι ο χαρακτηρισμός θα διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές για ενέργειες εντός της Βενεζουέλας, ανοίγοντας τη δυνατότητα επιθέσεων σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις και ειδικές επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απέρριψε τον χαρακτηρισμό του καρτέλ ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, αποκαλώντας τον «γελοίο κατασκεύασμα».

«Αυτός ο νέος ελιγμός θα ακολουθήσει την ίδια μοίρα με προηγούμενες και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις κατά της χώρας μας: αποτυχία», συνεχίζει η δήλωση.

Ο χαρακτηρισμός, που ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου, έρχεται καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή, στο πλαίσιο αυτού που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ».

Το Πεντάγωνο έχει ενημερώσει τον Τραμπ για διάφορες επιλογές δράσης, από πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις έως ειδικές επιχειρήσεις, ενώ η επιλογή της αδράνειας παραμένει επίσης στο τραπέζι.

Στελέχη του αμερικανικού στρατού, όπως ο στρατηγός Νταν Κέιν και ο ανώτερος σύμβουλος Ντέιβιντ Ίσομ, θα μεταβούν στο Πουέρτο Ρίκο για να συναντήσουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν σε αποστολές στην Καραϊβική.

Σε μια κίνηση επίδειξης δύναμης, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την Πέμπτη την πιο εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία τους κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, με έξι αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων υπερηχητικό F/A-18E, στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 και αναγνωριστικά.

Το Σαββατοκύριακο, έξι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους από και προς τη Βενεζουέλα, αφού η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη χώρα, όπως ανέφερε το Reuters.

Δημοσκόπηση του CBS News δείχνει ότι το 70% των Αμερικανών αντιτίθενται σε στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα, ενώ το 76% θεωρεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει διευκρινίσει επαρκώς τις θέσεις της.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ τονίζει ότι η πίεση στο καθεστώς Μαδούρο αποσκοπεί στη μείωση των παράνομων ροών μεταναστών και ναρκωτικών, αλλά η πιθανή αλλαγή καθεστώτος θεωρείται μια πιθανή παρενέργεια.

Ο Τραμπ παράλληλα, δηλώνει ανοιχτός σε διπλωματική λύση και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με τον Μαδούρο.

Με πληροφορίες από: CNN