Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σάλο προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με μια νέα ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται να χλευάζει ευθέως τους 7 εκατομμύρια διαδηλωτές του “No Kings”, που βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τις αυταρχικές του πολιτικές.

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters. This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

Το βίντεο, παραγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει τον Τραμπ να φοράει στέμμα σαν βασιλιάς — σαρκάζοντας το κίνημα «No Kings» — και να πιλοτάρει ένα μαχητικό αεροσκάφος με το όνομα «King Trump», ρίχνοντας βόμβες με περιττώματα πάνω στο πλήθος. Η εικόνα συνοδεύεται από ανάλογες δημοσιεύσεις του επίσημου λογαριασμού του Λευκού Οίκου στο X, όπου ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Βανς εμφανίζονται με κορώνες, ενώ ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Χάκιμ Τζέφρις, και ο γερουσιαστής Τσακ Σούμερ φορούν σομπρέρος.

We’re built different. Have a good night, everyone. 👑 pic.twitter.com/4WBVxq2Cfe — The White House (@WhiteHouse) October 19, 2025

Η λεζάντα της ανάρτησης: «Είμαστε διαφορετικοί. Καληνύχτα σε όλους», αντικατοπτρίζει την αλαζονεία και την περιφρόνηση προς τους πολίτες που αντιδρούν στις αυταρχικές του τάσεις.

Χθες, Σάββατο 18/10, διαδηλωτές όλων των ηλικιών κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους πόλεων και κωμοπόλεων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της οργάνωσης-ομπρέλα «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες). Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις σε περίπου 2.700 πόλεις και δήμους, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις προηγούμενες κινητοποιήσεις του Ιουνίου.

Πολλοί διαδηλωτές δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι φοβούνται για την πορεία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ, λιγότερο από εννέα μήνες από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Πολλοί κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: «Όχι Βασιλιάς. Κανένας υπεράνω του νόμου» και «Δημοκρατία όχι δικτατορία», αντιπαραθέτοντας την αυξανόμενη αυταρχικότητα της προεδρίας του στις βασικές αξίες της δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Huffpost UK