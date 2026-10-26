Η πρόθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης να μπλοκάρει εκ των προτέρων την επικύρωση των αποτελεσμάτων στις εκλογές για τη Γερουσία στην Αλάσκα δεν αποτελεί μια προσπάθεια να παραχωρηθεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο έλεγχος των πολιτειακών εκλογών, υποστήριξε την Κυριακή ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Την Παρασκευή το υπουργείο προσέφυγε στα δικαστήρια για να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα, στην περίπτωση που ηττηθεί ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος με μικρή διαφορά. Ο υπουργός διαβεβαίωσε όμως ότι το υπουργείο δεν προετοιμάζει το έδαφος για την ανατροπή ενός εκλογικού αποτελέσματος αν αυτό είναι δυσμενές για τον Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν προσπαθεί να αναλάβει τον έλεγχο των πολιτειακών εκλογών, με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα», είπε ο υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «State of the Union» του τηλεοπτικού δικτύου CNN. «Δεν προετοιμάζουμε το έδαφος για να το κάνει αυτό ο πρόεδρος».

Εκλογικοί αξιωματούχοι απ’ όλη τη χώρα είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι προετοιμάζονται για μια πιθανή παρέμβαση του ομοσπονδιακού κράτους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου των ΗΠΑ, για παράδειγμα με δικαστικές προσφυγές ώστε να μην επικυρωθούν τα αποτελέσματα.

Εκτός από την αγωγή στην Αλάσκα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προβεί σε άλλες ενέργειες σχετικές με την ψηφοφορία. Πρόσφατα ζήτησε από την Καλιφόρνια να σταματήσει την καταμέτρηση ορισμένων επιστολικών ψήφων ενώ είχε επιχειρήσει, ανεπιτυχώς, να αναγκάσει 30 Πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια, να δώσουν στις ομοσπονδιακές αρχές πλήρεις εκλογικούς καταλόγους.

Η προσφυγή στην Αλάσκα αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη πολιτεία, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι οι ψηφοφόροι «θα μπερδευτούν» επειδή δύο Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο έχουν σχεδόν το ίδιο όνομα: ο εν ενεργεία γερουσιαστής Νταν Σ. Σάλιβαν και ο διεκδικητής της έδρας, Νταν Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ. Ο Σάλιβαν Τζούνιορ κατέθεσε υποψηφιότητα αποκλειστικά και μόνο «για να μπερδέψει τους ψηφοφόρους», ισχυρίστηκε ο Μπλανς.

«Ποτέ στο παρελθόν οι αντίπαλοι δεν είχαν φτάσει σε τέτοια άκρα για να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν και να εξαπατήσουν σε μια εκλογική αναμέτρηση όπως κάνουν σε αυτή την περίπτωση», επέμεινε ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

Ο Νταν Τζ. Σάλιβαν έχει αρνηθεί σε συνεντεύξεις του σε ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ ότι στόχος του είναι να προκαλέσει σύγχυση ή να αποσπάσει ψήφους από τον Νταν Σ. Σάλιβαν.

Η προεκλογική του εκστρατεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Τραμπ ήταν εκείνος που τον διέταξε να προσφύγει στα δικαστήρια, παρόλο που ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η προσφυγή ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Νωρίτερα σήμερα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι οργάνωσαν την προεκλογική εκστρατεία του «δεύτερου» Σάλιβαν.

«Το έχουν κάνει πολύ ασαφές και νομίζω ότι είναι πολύ άδικο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το Μίσιγκαν. «Νομίζω ότι είναι παράνομο επειδή είναι άδικο. Θέλεις δικαιοσύνη στην ψηφοφορία».

Ωστόσο, οι επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων Δημοκρατικών και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων εκλογικών αξιωματούχων, βλέπουν την κίνηση ως μέρος ενός μοτίβου ομοσπονδιακής παρέμβασης στις εκλογές.

«Το γεγονός ότι ο Τοντ Μπλανς και το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι πρόθυμοι να το ακολουθήσουν, είναι πρόθυμοι να βάλουν το όνομά τους σε αυτό, είναι μια ένδειξη του πόσο μακριά θα φτάσουν μετά το τέλος αυτών των εκλογών για να προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου NBC.