Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη στον Τύπο ότι «δεν θέλει» να προχωρήσει σε παράταση των δημόσιων επιδοτήσεων της ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του λεγόμενου Obamacare, συμπλήρωσε ωστόσο πως δεν αποκλείει κάποιο προσωρινό μέτρο, αντικρούοντας δημοσίευμα κατά το οποίο ο Λευκός Οίκος σχεδίαζε διετή παράταση της πολιτικής αυτής, που αφορά άμεσα πάρα πολλούς Αμερικανούς.

Εκατομμύρια δικαιούχοι προγραμμάτων επιδότησης της ασφάλισης υγείας βάσει του ACA –«Affordable Care Act», νόμος γνωστότερος με την ονομασία Obamacare– θα βρεθούν αντιμέτωποι με τεράστιες αυξήσεις εισφορών αν οι δημόσιες ενισχύσεις αφεθούν να λήξουν την 31η Δεκεμβρίου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τάσσεται εναντίον της διετούς παράτασης των επιχορηγήσεων, μοιάζοντας πλέον να ευθυγραμμίζεται με ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που εναντιώνονται σθεναρά.

Ωστόσο πρόσθεσε πως είναι πιθανή «κάποια» παράταση βραχυπρόθεσμα.

Το Politico ανέφερε προχθές Δευτέρα ότι ο Λευκός Οίκος καταρτίζει κείμενο-πλαίσιο για την παράταση του προγράμματος επιδοτήσεων των κοινωνικών ασφαλίσεων για δυο χρόνια, προσθέτοντας ωστόσο νέα όρια επιλεξιμότητας βασισμένα σε εισοδηματικά κριτήρια.

«Δεν θέλω να τις παρατείνω για δύο χρόνια. Θα προτιμούσα να μην τις παρατείνω καθόλου», είπε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ωστόσο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, ότι «μπορεί να χρειαστεί κάποια παράταση μέχρι να κάνουμε κάτι άλλο».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ τόνισε νωρίτερα χθες ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν εξετάζει «διετή παράταση των επιχορηγήσεων».

«Ο πρόεδρος διεξάγει συνεχιζόμενες συνομιλίες με μέλη της κυβέρνησής του, μέλη του Κογκρέσου και ειδικούς του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Οι Αμερικανοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι το 2026 με διπλάσια κόστη για την ασφάλιση υγείας και πολλοί είναι πιθανό να αναβάλουν να υπογράψουν οτιδήποτε εν αναμονή πολιτικής συμφωνίας της τελευταίας στιγμής, ή να πάψουν να έχουν ασφάλιση, σύμφωνα με ειδικούς.

Η αξίωση των Δημοκρατικών να παραταθούν οι επιχορηγήσεις και οι φοροαπαλλαγές για την ασφάλιση υγείας βρισκόταν στην καρδιά της διένεξης που οδήγησε στο φετινό shutdown, τη δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους –την πιο μακρά στην ιστορία της χώρας–, που δεν τερματίστηκε παρά στα μέσα αυτού του μήνα.

Ο έντονος δημόσιος διάλογος για τα κόστη της ασφάλισης υγείας και ευρύτερα για το κόστος ζωής στις ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε εξάλλου παράγοντας κλειδί στις πρόσφατες εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών.

