Αμετανόητος παραμένει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση ρατσιστικού βίντεο στην διαδικτυακή του πλατφόρμα Truth Social που εικονίζει σαν πιθήκους τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ. Όπως δήλωσε αργά χθες το βράδυ (6/2) μετά από σχετική ερώτηση που του έκαναν δημοσιογράφοι, δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη για την ανάρτηση.

«Όχι δεν έκανα κάποιο λάθος», δήλωσε τονίζοντας ότι είχε παρακολουθήσει μόνο την αρχή του βίντεο και θεώρησε ότι υπάρχει κάτι στο τέλος «που δεν αρέσει στον κόσμο».

«Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα», πρόσθεσε ο Ντ. Τραμπ. Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο η περιγραφή του Τραμπ για τα γεγονότα. Ερωτηθείς εάν καταδικάζει τα ρατσιστικά κομμάτια του βίντεο, ο Τραμπ απάντησε: «Φυσικά και ναι».