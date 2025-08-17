Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε όλες τις θεωρήσεις visa επισκεπτών από τη Γάζα -συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια- το Σάββατο, μετά από δημοσίευση της ακροδεξιάς και προεκλογικής φίλης του, Λόρα Λούμερ, που διαμαρτυρόταν για τα «πολλά παλαιστινιακά παιδιά που επιτρέπονται να έρθουν στις ΗΠΑ για ιατρική περίθαλψη», εν μέσω της αμείλικτης πολιορκίας και του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι θα «διεξαγάγει πλήρη και διεξοδική επανεξέταση του τρόπου και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την έκδοση μικρού αριθμού προσωρινών ιατρικών θεωρήσεων τις τελευταίες ημέρες», σε μια ανάρτηση στο X.

«Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα από τη διοίκηση Τραμπ», έγραψε η Λούμερ στο X, προσθέτοντας ένα Emoji που με χειροκρότημα.

Η Λούμερ δημοσίευσε ένα βίντεο την Παρασκευή που δείχνει παιδιά από τη Γάζα να φθάνουν στο Σαν Φρανσίσκο για θεραπεία, με ένα πλήθος να τα χαιρετίζει. Αποκάλεσε το βίντεο ως “αποκλειστικό”, το οποίο δημοσίευσε στο Χ με υδατογράφημα, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη δημοσιευτεί στις 6 Αυγούστου από τη ΜΚΟ HEAL, η οποία παρέχει ιατρική περίθαλψη στους Παλαιστίνιους.

«Πώς οι Παλαιστίνιοι έλαβαν visa κάτω από τη διοίκηση Τραμπ για να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες;» ρώτησε την Παρασκευή.

Η λεζάντα του βίντεο στις 6 Αυγούστου αναφέρει, «Οι Leyan, Ghazal, και τα αδέλφια τους θα ξεκινήσουν την ιατρική περίθαλψη και το σχολείο το συντομότερο δυνατό υπό τη φροντίδα της HEAL».

«Η βάση MAGA δεν ψήφισε για περισσότερη ισλαμική μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικροτώ τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που θα σταματήσει τις θεωρήσεις των Γαζιανών από μια καυτή ζώνη της Χαμάς και ανυπομονώ να δούμε την αναθεώρηση των υπαλλήλων του υπουργού Εξωτερικών που υπέγραψαν τις θεωρήσεις για τους Γαζιάνους που έδειξαν μια έλλειψη σεβασμού για την αμερικανική ζωή καθώς η Χαμάς συνεχίζει να κρατά ομήρους», δήλωσε η Λούμερ στο περιοδικό Rolling Stone.

Σύμφωνα με το NBC, η Leyan είναι μια 14χρονη που κάηκε και τραυματίστηκε από βόμβα Shrapnel σε μια έκρηξη στο σχολείο της. Ο 6χρος Ghazal, τραυματίστηκε επίσης σε μια έκρηξη. Ένα άλλο παιδί που έφτασε, 8 ετών, τραυματίστηκε σε μια έκρηξη που σκότωσε ολόκληρη την οικογένειά του. Υπήρχαν 11 παιδιά συνολικά διασώθηκαν, η μεγαλύτερη ιατρική διάσωση τραυματισμένων παιδιών από τη Γάζα προς τις ΗΠΑ.

«Αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να περιμένουν», δήλωσε η Δρ Ζίνα Σαλμάν, παιδίατρος-ογκολόγος και συνιδρύτρια της HEAL. «Η ζωή τους διακυβεύεται και αυτή η αποστολή μπορεί να τους δώσει ένα μέλλον».

Αφού τα παιδιά λάβουν ιατρική περίθαλψη, θα πάνε στην Αίγυπτο, όπου η HEAL θα συνεχίσει να τα υποστηρίζει, ανέφερε ο οργανισμός. Η HEAL έχει εκκενώσει 63 τραυματισμένα παιδιά και 148 άτομα συνολικά από τις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το Συμβούλιο για τις αμερικανο-ισλαμικές σχέσεις (CAIR) δήλωσε σε ανακοίνωση του ότι η κίνηση του υπουργείου Εξωτερικών φαινόταν «σκόπιμα σκληρή».

«Το μπλοκάρισμα των παιδιών της Παλαιστίνης που τραυματίστηκαν από αμερικανικά όπλα από την έλευση τους στην Αμερική για ιατρική περίθαλψη είναι το τελευταίο σημάδι ότι η σκόπιμη σκληρότητα της διοίκησης του “Ισραήλ”, του Προέδρου Τραμπ, δεν γνωρίζει όρια», δήλωσε ο Εθνικός Εκτελεστικός Διευθυντής του CAIR.

Ο Τραμπ παλαιότερα είχε αποκαλέσει την Λούμερ, “ελεύθερο πνεύμα” όταν οι δύο ταξίδεψαν μαζί τον περασμένο Σεπτέμβριο, και συνεχίζει να τον συμβουλεύει ιδιωτικά, καθώς και σε άλλους στη διοίκηση.

«Έχω επισκεφθεί μερικά από τα παιδιά στο Χιούστον, που έχουν μεταφερθεί εδώ από τη Γάζα για ιατρική περίθαλψη», δήλωσε η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μαρία Κάρι στο Rolling Stone, τον Ιανουάριο. «Είμαι μητέρα και δεν ξέρω πόσες πάνες έχετε αλλάξει. Αλλά μέχρι αυτόν τον πόλεμο, δεν είχα δει ποτέ κάποιον να αλλάζει πάνα σε ένα μωρό μόλις δύο ετών, με εγκαύματα τρίτου βαθμού στην περιοχή αλλαγής πάνας. Ο ήχος που κάνει το μωρό είναι τρομακτικός. Είναι χαραγμένος στον εγκέφαλό σου. Σε στοιχειώνει για πάντα.

Κάθισα κι έφαγα με ένα κορίτσι που έπρεπε να κρατήσει το σαγόνι της όσο τρώγαμε επειδή υπάρχει μια τρύπα εκεί, στο σαγόνι της, και το φαγητό πέφτει έξω καθώς τρώει. Έχω καθίσει και ζωγράφισα κεραμικά με αυτά τα παιδιά – τα ίδια πράγματα που κάνω με τα παιδιά μου – και είναι τόσο όμορφα, είναι τόσο χαριτωμένα και ανθεκτικά. Ένα από αυτά είχε μόλις θάψει την αδερφή της λίγο πριν πάρει ένα αεροπλάνο για να έρθει εδώ».