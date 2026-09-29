Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Δευτέρα δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, τονίζοντας πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεσμευμένων στο εξωτερικό με αντάλλαγμα συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, εν μέσω νέων προσπαθειών των μεσολαβητών.

«Ο Axios μόλις δημοσίευσε άρθρο που λέει ότι ο ‘Τραμπ’ προσέφερε άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα κεφαλαίων στο Ιράν. Αυτό είναι αναληθές. Δεν τους προσέφερα τίποτα!» τόνισε πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social, απαιτώντας να ανακληθεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.