Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε αργά το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, τον προειδοποίησε να μην προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση μεγάλου εύρους στο Ιράν.

«Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, δεν θα ήθελε να δει πόλεμο, αλλά αν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, η άποψή του είναι ότι θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα», τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σημειώνει ότι «όλα όσα έχουν γραφτεί για έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν είναι λανθασμένα και σκόπιμα. Εγώ είμαι αυτός που παίρνει την απόφαση, θα προτιμούσα να γίνει μια συμφωνία παρά να μην γίνει αλλά αν δεν κάνουμε συμφωνία, θα είναι μια πολύ κακή μέρα για αυτή τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της, γιατί είναι υπέροχοι και θαυμάσιοι, και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε ποτέ να τους είχε συμβεί».

«Πολλές ιστορίες από τα ψεύτικα μέσα ενημέρωσης κυκλοφορούν, αναφέροντας ότι ο στρατηγός Ντάνιελ Κέιν, που μερικές φορές αναφέρεται ως Ραζίν, είναι αντίθετος με την είσοδο μας σε πόλεμο με το Ιράν. Η ιστορία δεν αποδίδει αυτή την τεράστια γνώση σε κανέναν και είναι 100% ανακριβής.

Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, δεν θα ήθελε να δει πόλεμο, αλλά αν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, η άποψή του είναι ότι θα είναι κάτι που θα κερδηθεί εύκολα. Γνωρίζει καλά το Ιράν, καθώς ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση Midnight Hammer, την επίθεση κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό δεν υπάρχει πλέον, καθώς καταστράφηκε ολοσχερώς από τα μεγάλα βομβαρδιστικά μας B-2. Ο Razin Caine είναι ένας σπουδαίος μαχητής και εκπροσωπεί τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Δεν έχει μιλήσει για το να μην επιτεθεί στο Ιράν, ούτε για τις ψεύτικες περιορισμένες επιθέσεις που έχω διαβάσει, ξέρει μόνο ένα πράγμα, πώς να ΝΙΚΗΣΕΙ και, αν του ζητηθεί να το κάνει, θα ηγηθεί της ομάδας.

Όλα όσα έχουν γραφτεί για έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν είναι λανθασμένα και σκόπιμα. Εγώ είμαι αυτός που παίρνει την απόφαση, θα προτιμούσα να γίνει μια συμφωνία παρά να μην γίνει αλλά αν δεν κάνουμε συμφωνία, θα είναι μια πολύ κακή μέρα για αυτή τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της, γιατί είναι υπέροχοι και θαυμάσιοι, και κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε ποτέ να τους είχε συμβεί».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ