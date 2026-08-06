Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε ότι τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου εξαντλούνται, επιμένοντας ότι ο στρατός διατηρεί τεράστια αποθέματα και επεκτείνει γρήγορα την παραγωγική του ικανότητα.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πυρομαχικών”, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί της Πέμπτης σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων και εργοστασίων στην ιστορία της χώρας μας», επέμεινε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε ανοιχτά κατά των πηγών που διοχέτευσαν τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας για αυστηρές νομικές συνέπειες.

«Οι ”διαρροείς” αυτών των προδοτικών αναφορών καταζητούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «θα επιδιωχθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης!».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Washington Post, η απογοήτευση του προέδρου για το Ιράν κορυφώθηκε στο Καμπ Ντέιβιντ την περασμένη εβδομάδα, όπου απαίτησε απαντήσεις από τον υπουργό Πολέμου σχετικά με το γιατί προφανώς «παραπλανήθηκε» για τις ακραίες ελλείψεις πυρομαχικών που απειλούν τώρα να περιορίσουν τις στρατιωτικές επιλογές έναντι της Τεχεράνης.

Η εφημερίδα ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο Τραμπ ζήτησε εξηγήσεις για τις ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικά συστήματα αεράμυνας, συμπληρώνοντας ότι τα εξαντλημένα αποθέματα επηρέασαν την απόφασή του να μην εξαπολύσει πρόσθετες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στο Ιράν.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λίβιτ διέψευσε κατηγορηματικά το ρεπορτάζ. Η Λίβιτ, η οποία δήλωσε ότι παρευρέθηκε στη συνάντηση του Τραμπ με τον Χέγκεθ, χαρακτήρισε την αναφορά «ψεύτικες ειδήσεις» (fake news).

I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for… https://t.co/BUwn11nC52 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

«Αυτό κυριολεκτικά δε συνέβη ποτέ και το είπαμε επανειλημμένα στην Washington Post», επέμεινε η εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι ο Τραμπ «αγαπά τον υπουργό, και πιστεύει ότι κάνει καταπληκτική δουλειά».