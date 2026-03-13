Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι προσφέρει παπούτσια, όλα της ίδιας μάρκας και του ίδιου μοντέλου, στους υπουργούς του, προσθέτοντας πως αυτό «τον διασκεδάζει».

Σε μια συνέντευξη στο Fox Radio, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως δεν υποχρεώνει τα μέλη της κυβέρνησής του να φοράνε αυτά τα παπούτσια, όμως εξήγησε πως τους τα δίνει με χαρά ως δώρο.

Oh. My. God. He makes ALL of the men in his cabinet wear these Florsheim Oxfords? And none of them fit? https://t.co/5mRl5db2a5 pic.twitter.com/KT6f8Bl86G — Matt Royer (@royermattw) March 11, 2026

According to media reports, Donald Trump has been buying $145 Florsheim dress shoes for allies in his inner circle, and people are reportedly “afraid not to wear them.” Marco Rubio was photographed wearing a pair Trump ordered for him by just guessing his size. They looked… pic.twitter.com/V7BKhPbhEb — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 11, 2026

«Όλοι τους είναι όμορφοι και κομψοί»

«Είναι ένα όμορφο παπούτσι», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, αναφερόμενος σε αυτά τα δερμάτινα παπούτσια πόλης της αμερικανικής μάρκας Florsheim. «Αυτό με διασκεδάζει», υπογράμμισε. «Όταν μου λένε ότι έχουν ένα πρόβλημα, τους λέω «Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ζευγάρι παπούτσια» και αυτό φαίνεται να λειτουργεί καλά. Πλέον, είναι όλοι τους όμορφοι και κομψοί», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να φορούν αθλητικά»

«Δεν θέλω τα μέλη της κυβέρνησής μου να φορούν αθλητικά, επομένως τους προσφέρω παπούτσια. Είναι ένα δώρο του Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε. Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal είχε γράψει σε ένα πρόσφατο άρθρο για το πάθος του Αμερικανού προέδρου για αυτά τα παπούτσια, σε σημείο που οι υπουργοί αλλά επίσης οι σύμβουλοι και ακόμα και οι επισκέπτες νιώθουν πλέον υποχρεωμένοι να τα φορούν για να τον ευχαριστήσουν.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναζήτησαν και δημοσίευσαν φωτογραφίες που δείχνουν υπουργούς να φοράνε αυτά τα παπούτσια. Το μοντέλο, που μοιάζει περισσότερο με αυτές τις φωτογραφίες, στον ιστότοπο της εταιρείας, είναι ένα δερμάτινο παπούτσι κατασκευασμένο στην Κίνα, που πωλείται προς 145 δολάρια το ζευγάρι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια φωτογραφία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο να φοράει ένα παπούτσι που έμοιαζε πολύ μεγάλο αναδημοσιεύεται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

📸 Marco Rubio wearing oversized shoes that Trump ordered for him by just guessing his size. Trump has been buying $145 Florsheim dress shoes for allies, using the gifts as a lighthearted way to encourage loyalty and unity within his circle. Source: The Times pic.twitter.com/1EuyKSRYqy — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ