Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Γιατί θα χρειαζόμουν κάτι τέτοιο;», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας «ανόητη» την ερώτηση.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά όπλα όταν τους έχουμε αποδεκατίσει με συμβατικά όπλα», συνέχισε ο Τραμπ και υπογράμμισε πως «δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων από οποιονδήποτε».

Reporter: Would you use a nuclear weapon against Iran? Trump: No. What a stupid question—why would I need it? pic.twitter.com/Zo6kX4ZPrF — Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Τραμπ: Το Ιράν ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό του

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως το Ιράν ενδέχεται να γέμισε «λιγάκι» το οπλοστάσιό του αυτές τις δύο εβδομάδες της εκεχειρίας, αλλά υποστήριξε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να το εξουδετερώσουν σε μια μέρα.

Επανέλαβε πως δεν βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης για να τερματίσει τον πόλεμο, συμπληρώνοντας πως επιθυμεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία με το Ιράν.

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν ήθελε να κερδίσει το Ιράν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξαγωγές πετρελαίου στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας πως ήθελε να δώσει το περιθώριο στην Τεχεράνη να χειριστεί την αναταραχή στα κέντρα εξουσίας, υποδηλώνοντας πως το ιρανικό καθεστώς έχει κλονιστεί και υπάρχει διάσταση απόψεων.

Οι ΗΠΑ πέτυχαν το «75%» των στόχων τους στο Ιράν

Σε μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «χτυπήσει περίπου το 75% των στόχων» στο Ιράν.

Όταν πιέστηκε σχετικά με τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ο Τραμπ είπε: «Έκανα και ένα μικρό διάλειμμα».

Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου επεκτείνεται κατά τρεις εβδομάδες, μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο χωρών.

«Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

«Ανυπομονώ να φιλοξενήσω στο εγγύς μέλλον τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν», κατέληξε.

