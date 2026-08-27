Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε την Πέμπτη (27/8) στον Λευκό Οίκο.

«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «ιστορίες τρόμου» τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.

«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.