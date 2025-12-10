Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε χθες Τρίτη ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, λιανικής και μη, καταγράφουν «τεράστια» πτώση χάρη σ’ αυτόν, παρότι ο πληθωρισμός αυξάνεται στις ΗΠΑ, κατά τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες στατιστικές, που ανάγονται στον Σεπτέμβριο.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Πενσιλβάνια για την προβολή της οικονομικής πολιτικής του, κατηγόρησε τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς για «απάτη», καθώς στηλιτεύουν το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα.

«Οι Δημοκρατικοί λένε “οι τιμές είναι πολύ υψηλές”. Ναι, είναι πολύ υψηλές γιατί αυτοί τις προκαλούν να είναι τόσο υψηλές. Αλλά τώρα αρχίζουν να πέφτουν», είπε ο Τραμπ στο πλήθος.

President Trump’s top priority is to create a STRONG economy for ALL Americans. 🇺🇸 pic.twitter.com/lpnuoRx0Wu — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

Ο Τραμπ κατηγορεί επανειλημμένα τον προκάτοχό του, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, για τον πληθωρισμό, παρά το γεγονός ότι η δική του επιθετική εφαρμογή πολιτικών έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών που είχαν αρχίσει να σταθεροποιούνται μετά την εκτόξευσή τους το 2022 σε υψηλά επίπεδα 40 ετών. Ο πληθωρισμός άρχισε να επιταχύνεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους ευρύτατους δασμούς τον Απρίλιο. Οι επιχειρήσεις προειδοποίησαν ότι οι φόροι εισαγωγής ενδέχεται να περάσουν στους καταναλωτές με τη μορφή υψηλότερων τιμών και μειωμένων προσλήψεων, ωστόσο ο Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει και ότι έχει απελευθερώσει ισχυρότερη ανάπτυξη.

President Trump Delivers Remarks on the Economy https://t.co/tLnc8ycDNo — The White House (@WhiteHouse) December 10, 2025

«Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, στην πραγματικότητα τρισεκατομμύρια», είπε ο Τραμπ. «Αν σε αυτό προσθέσετε όλες τις εταιρείες που επενδύουν τα χρήματά τους στην κατασκευή εργοστασίων στην Πενσυλβάνια και σε πολλές άλλες πολιτείες. Εργοστάσια αυτοκινήτων, εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, εργοστάσια κάθε τύπου, τα οποία δεν θα είχαμε ποτέ αν δεν είχαμε επιβάλει τους δασμούς».