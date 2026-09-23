Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρέκκλινε από την επίσημη ομιλία του για να απευθύνει έναν ευχάριστο χαιρετισμό στην Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Την ευχαρίστησε δημόσια για το ανθρωπιστικό της έργο και ρώτησε χαριτολογώντας πού καθόταν. Ο Τραμπ κοίταξε γύρω στην αίθουσα και ρώτησε: «Πού είναι η Πρώτη Κυρία μας; Κάπου εδώ κοντά πρέπει να είναι». Αφού έψαξε για λίγο με το βλέμμα του, ο Τραμπ ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία και είπε ότι είχε «εργαστεί πολύ σκληρά».

Στη συνέχεια, η κάμερα στράφηκε στη Μελάνια, η οποία χαμογέλασε και χαιρέτησε με το χέρι, καθώς τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας που κάθονταν κοντά της έδειχναν προς την πλευρά του Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τη Μελάνια για τον ρόλο της στην παγκόσμια διπλωματία, αναφερόμενος στην παρουσία της νωρίτερα φέτος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έγινε η πρώτη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ που προήδρευσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ακολουθεί βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ να χαμογελά:

Κατόπιν, ο Τραμπ ανέδειξε την πρωτοβουλία της Μελάνια «Fostering the Future Together» (Καλλιεργώντας το Μέλλον Μαζί), μια παγκόσμια συμμαχία που εστιάζει στη βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση και την τεχνολογία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2025 και έκτοτε έχει επεκταθεί διεθνώς.

Είπε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ πολύ, Πρώτη Κυρία. Εξαιρετική δουλειά. Φέτος, γίνατε επίσης η μοναδική Πρώτη Κυρία στην ιστορία που προήδρευσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και το κάνατε εξαιρετικά. Και σήμερα, φιλοξενείτε μια εκδήλωση για την πρωτοβουλία “Fostering the Future Together”, η οποία αριθμεί σχεδόν 60 μέλη με στόχο τη βελτίωση της ζωής των νέων σε όλο τον κόσμο. Επομένως, Μελάνια, σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική δουλειά. Κάνεις εξαιρετική δουλειά».