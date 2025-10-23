Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε χθες Τετάρτη δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους».

Επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα WSJ είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήρε τον περιορισμό στη χρήση πυραύλων μεγάλου βελενεκούς που προμηθεύεται το Κίεβο από τους συμμάχους του στη Δύση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, επειδή δεν του φαινόταν σωστή.

Όπως είπε οι συνομιλίες του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «καλές», αλλά τελικά «δεν οδηγούν πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά τελικά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει οι νέες κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη να μην χρειαστεί να παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP

