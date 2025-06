Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε έρευνα για τα πεπραγμένα του Τζο Μπάιντεν στη διάρκεια της θητείας του, κατηγορώντας τους συνεργάτες του πρώην προέδρου για «συνωμοσία» με στόχο «να εξαπατήσουν το κοινό σχετικά με τη νοητική κατάσταση του Μπάιντεν».

Μάλιστα, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο τη χρήση από τους συνεργάτες του Μπάιντεν του αυτόματου στυλό (μιας συσκευής που αναπαράγει υπογραφές, την οποία οι πρόεδροι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες) για να υπογράφουν εκτελεστικές πράξεις.

«Αυτή η συνωμοσία σηματοδοτεί ένα από τα πιο επικίνδυνα και ανησυχητικά σκάνδαλα στην αμερικανική ιστορία» δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την κίνηση του Τραμπ «γελοία», λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί του στοχεύουν στον αποπροσανατολισμό των Αμερικανών, καθώς η κυβέρνησή του εργάζεται για την επέκταση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους πλούσιους.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του αμφισβητούν εδώ και καιρό τη νοητική οξύτητα του Μπάιντεν και έχουν προσπαθήσει να ανατρέψουν ορισμένες από τις προεδρικές χάριτες και τους ομοσπονδιακούς νόμους που εκδόθηκαν στο τέλος της θητείας του.

Επιτροπή υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε καταθέσεις από πολύ στενούς συνεργάτες του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου προσωπάρχη του, σχετικά με τις «νοητικές και σωματικές ικανότητές» του όσο ηγούνταν της χώρας.

Την Τετάρτη, ο 78χρονος Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «παραπλανήθηκαν σχετικά με το ποιος ασκούσε την εκτελεστική εξουσία», ενώ η υπογραφή του Μπάιντεν μπήκε σε έγγραφα τα οποία ο Τραμπ είπε ότι οδήγησαν σε «ριζοσπαστικές αλλαγές πολιτικής».

