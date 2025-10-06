Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «διέταξε την ανάπτυξη 400 μελών της Εθνοφρουράς του Τέξας σε Ιλινόι, Όρεγκον και άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρίτζκερ κάλεσε τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, να «αποσύρει αμέσως κάθε υποστήριξη σε αυτή την απόφαση και να αρνηθεί να συνεργαστεί».

Διαβάστε επίσης: Το Πεντάγωνο μετακινεί 200 μέλη της εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Εθνοφρουράς #ΗΠΑ #Ιλινόι #Όρεγκον #Τραμπ