Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, δήλωσε την Κυριακή (5/10) ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «διέταξε την ανάπτυξη 400 μελών της Εθνοφρουράς του Τέξας σε Ιλινόι, Όρεγκον και άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών».
This evening, President Trump is ordering 400 members of the Texas National Guard for deployments to Illinois, Oregon, and other locations within the United States. No officials from the federal government called me directly to discuss or coordinate.
— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 6, 2025
Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρίτζκερ κάλεσε τον κυβερνήτη του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, να «αποσύρει αμέσως κάθε υποστήριξη σε αυτή την απόφαση και να αρνηθεί να συνεργαστεί».
I call on Governor Abbott to immediately withdraw any support for this decision and refuse to coordinate. There is no reason a President should send military troops into a sovereign state without their knowledge, consent, or cooperation.
— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 6, 2025