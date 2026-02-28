Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Παρασκευή την κυβέρνησή του να “σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση” της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) της εταιρείας Anthropic, μετά την άρνηση της καλιφορνέζικης νεοφυούς επιχείρησης να παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

“Διατάσσω ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ οποιαδήποτε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαζόμαστε πλέον μαζί τους”, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή εξάμηνη κατάργηση για υπηρεσίες όπως το υπουργείο Άμυνας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε “καταστροφικό λάθος” την άρνηση της Anthropic να παραχωρήσει στον αμερικανικό στρατό απεριόριστη χρήση της τεχνητής της νοημοσύνης.

“Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών, τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια”, τόνισε.

