Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα μπλοκάρει όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι έχει δώσει εντολή στο αμερικανικό ναυτικό να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. «Θα αρχίσουμε επίσης να καταστρέφουμε τις νάρκες που οι Ιρανοί τοποθέτησαν στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός βάλει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων, θα ισοπεδωθεί».

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο ίδιος ισχυρίζεται ότι με το Ιράν συμφώνησαν στα περισσότερα θέματα, αλλά όχι σε αυτό που είχε πραγματικά σημασία, δηλαδή στα πυρηνικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Truth Social:

«Λοιπόν, ορίστε, η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήσαμε στα περισσότερα σημεία, αλλά στο μοναδικό σημείο που είχε πραγματικά σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ, όχι. Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ κάθε πλοίου που προσπαθεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ. Κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε μια φάση όπου “ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ”, αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας απλώς, “μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω”, την τοποθεσία της οποίας κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι Ηγέτες Χωρών, ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έδωσα επίσης εντολή στο Ναυτικό μας να αναζητά και να αναχαιτίζει κάθε σκάφος στα Διεθνή Ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοιχτές θάλασσες. Θα ξεκινήσουμε επίσης την καταστροφή των ναρκών που τοποθέτησαν οι Ιρανοί στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εναντίον μας, ή εναντίον ειρηνικών σκαφών, θα τον στείλουμε στην κόλαση!

Το Ιράν γνωρίζει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη ρημάξει τη χώρα του. Το Ναυτικό τους έχει χαθεί, η Αεροπορία τους έχει χαθεί, τα Αντιαεροπορικά τους και τα Ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χομεϊνί και οι περισσότεροι από τους “Ηγέτες” τους είναι νεκροί, όλα λόγω της Πυρηνικής τους φιλοδοξίας. Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον Αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να κερδοσκοπήσει από αυτή την Παράνομη Πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ. Θέλουν χρήματα και, το σημαντικότερο, θέλουν Πυρηνικά. Επιπλέον και, την κατάλληλη στιγμή, είμαστε πλήρως «ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΙ» (Locked and Loaded), και ο Στρατός μας θα τελειώσει και το λίγο που έχει απομείνει από το Ιράν!».

Στο δεύτερο σκέλος της ανάρτησής του συνεχίζει, λέγοντας:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και εν γνώσει του απέτυχε να το πράξει. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον Κόσμο. Λένε ότι τοποθέτησαν νάρκες στο νερό, παρόλο που ολόκληρο το Ναυτικό τους και οι περισσότεροι από τους “ναρκοθέτες” τους έχουν ανατιναχθεί πλήρως. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος ιδιοκτήτης πλοίου θα ήθελε να ρισκάρει; Υπάρχει μεγάλη ατίμωση και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν και σε ό,τι έχει απομείνει από τους “Ηγέτες” του, αλλά είμαστε πέρα από όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία ώστε αυτή η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΔΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ! Παραβιάζουν κάθε Νόμο που υπάρχει.

Ενημερώθηκα πλήρως από τον Αντιπρόεδρο, JD Vance, τον Ειδικό Απεσταλμένο, Steve Witkoff και τον Jared Kushner, για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ, μέσω της ευγενούς και πολύ ικανής ηγεσίας του Στρατάρχη Asim Munir και του Πρωθυπουργού Shehbaz Sharif του Πακιστάν. Είναι εξαιρετικοί άνδρες και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε αυτό που θα ήταν ένας τρομερός πόλεμος με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να το ακούω αυτό – το μέγεθος της Ανθρωπιάς για την οποία μιλάμε είναι ασύλληπτο.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα – σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες και να μιλήσω για πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΘΥΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι προτιμότερα από το να συνεχίσουμε τις Στρατιωτικές μας Επιχειρήσεις μέχρι τέλους, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτραπεί η Πυρηνική Ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τέτοιων ασταθών, δύσκολων και απρόβλεπτων ανθρώπων.

Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε όλη αυτή η ώρα, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και έδειξαν σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi και Ali Bagheri, αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί εκείνοι ήταν πολύ ανένδοτοι στο μοναδικό πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έλεγα πάντα, ακριβώς από την αρχή και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

«Δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στο Fox News για τα σχέδια των ΗΠΑ, μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Όπως εκτίμησε, «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε τα Στενά του Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο σημείο για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν: «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά».

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν ως «πολύ φιλικές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν όλα όσα ήθελαν» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ωστόσο, τελικά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το Ιράν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, σημείωσε.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε», ανέφερε επίσης, ενώ επισήμανε πως η ανάρτησή του για την εξόντωση του ιρανικού πολιτισμού ήταν αυτή που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχισαν το Μεγάλο Σάββατο (11/4) τα Στενά του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Πιθανότατα είδατε ότι στείλαμε δύο εξαιρετικά εξελιγμένα, πανέμορφα, ολοκαίνουργια αντιτορπιλικά ακριβώς στη μέση του Ορμούζ και κανείς δεν μας έκανε τίποτα», διαψεύδοντας την Τεχεράνη που απάντησε πως ένα «αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει τα Στενά».

Παράλληλα, επανέλαβε πως «θα επανεξετάσουμε τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ», αφού «δεν ήταν εκεί για εμάς».