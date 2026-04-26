Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι κάνει «καλές συζητήσεις» και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς στοχεύει στην επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε για την κατάσταση στη Ρωσία και την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να αποκαλύψει πότε είχε μιλήσει τελευταία φορά με τον Πούτιν.

«Κάνω συζητήσεις μαζί του, και κάνω συζητήσεις με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και καλές συζητήσεις», δήλωσε χωρίς να διευκρινίσει πότε έγιναν οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο ηγέτη.

«Το μίσος μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι είναι γελοίο. Είναι τρελό. Και το μίσος είναι κακό πράγμα. Το μίσος είναι κακό πράγμα όταν προσπαθείς να διευθετήσεις κάτι, αλλά θα γίνει», δήλωσε.

Ο Τραμπ έχει ορκιστεί ότι θα βάλει τέλος στον πόλεμο που άρχισε με την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά έναν και πλέον χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η σύγκρουση συνεχίζεται.