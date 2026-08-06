Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» με τη δουλειά που κάνει στο Πεντάγωνο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δύο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

H ανάρτηση του Ντ. Τραμπ για τον Χέγκσεθ

«Τα Fake News, ως συνήθως, διαδίδουν ψευδείς και εντελώς αβάσιμες φήμες. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος με το έργο που επιτελεί ο Πιτ Χέγκσεθ. Όλα έχουν εξελιχθεί εξαιρετικά, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσής μας στη Βενεζουέλα, όπου το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε σε λιγότερο από μία ημέρα, επιτρέποντάς μας να παραπέμψουμε στη δικαιοσύνη έναν από τους χειρότερους εγκληματίες σε ολόκληρο τον κόσμο, τον Νικολά Μαδούρο!

Ομοίως, στο Ιράν, όπου η χώρα έχει αποδεκατιστεί με σκοπό να ΜΗΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά! Ο Πιτ χαίρει μεγάλου σεβασμού στο στρατό και έχει επιφέρει τεράστιες βελτιώσεις, μεταξύ των οποίων η κατάργηση του DEI και η αύξηση των στρατολογήσεων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αυτή η φήμη ξεκίνησε από την «The Washington ComPost», ένα από τα χειρότερα μέσα ενημέρωσης στον κλάδο, παρά το γεγονός ότι τους είπαμε ότι το ρεπορτάζ τους είναι εντελώς ΨΕΥΔΕΣ. Στην πραγματικότητα, πιστεύω πραγματικά ότι η ψευδής «δημοσιογραφία» τους συνιστά προδοσία! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

BREAKING: President Trump on Truth Social: “The Fake News, as usual, is spreading false and completely unfounded rumors. I am extremely happy with the job that Pete Hegseth is doing. Everything has been extraordinary, including our attack on Venezuela, where the result was… pic.twitter.com/18XlZ8J3F9 — RedWave Press (@RedWavePress) August 6, 2026

Μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα το CNN και η Washington Post, ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σε αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισης, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, ο αμερικανικός στρατός «έχει εξαντλήσει σχεδόν το 80%» των αποθεμάτων πυρομαχικών για το σύστημα αναχαίτισης THAAD.

Η Washington Post έγραψε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε «να ξεσπάσει η απογοήτευσή του» σχετικά με τις ελλείψεις αυτές και «απαίτησε εξηγήσεις» από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «αναφορικά με τις αιτίες για τις οποίες είχε προφανώς παραπλανηθεί».

Την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ και ο ομόλογός της του Πενταγώνου Σον Παρνέλ διέψευσαν κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες.