Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Truth Social από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνονται οι αμερικανικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί στο νησί Χαργκ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης.

Μεγάλες εκρήξεις και μαύρος καπνός είναι ορατοί σε όλο το βίντεο.