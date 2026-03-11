Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διόρισε την Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου που επιβλέπει την United States Air Force Academy.

Η Έρικα Κερκ καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε ο σύζυγός της στο Συμβούλιο Επισκεπτών (Board of Visitors), ένα όργανο που λειτουργεί ως διοικητικό συμβούλιο της ακαδημίας και έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της λειτουργίας της.

 


Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, το συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία ζητημάτων όπως το ηθικό και η πειθαρχία των σπουδαστών, το πρόγραμμα σπουδών, η ποιότητα της διδασκαλίας, οι υποδομές αλλά και οι οικονομικές υποθέσεις της ακαδημίας στο Colorado Springs. Έξι από τα μέλη του διορίζονται απευθείας από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα υπόλοιπα εννέα επιλέγονται από την ηγεσία του Κογκρέσου και των δύο κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων και ανώτερων μελών των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

Το Συμβούλιο συνεδριάζει αρκετές φορές μέσα στο έτος για να αξιολογεί σε βάθος την κατάσταση στην ακαδημία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνοδος του Δεκεμβρίου, κατά την οποία εξετάζονται ζητήματα που κυμαίνονται από ενημερώσεις του επιθεωρητή έως και απόρρητες συζητήσεις για στρατιωτικές στρατηγικές και σύγχρονες έννοιες πολέμου.

 

 

Η 37χρονη Έρικα Κερκ έχει αναλάβει και τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στην Turning Point USA, την οργάνωση υπεράσπισης φοιτητών που ίδρυσε ο εκλιπών σύζυγός της. Μητέρα τριών παιδιών, τιμήθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους στην Washington, D.C. και εμφανίζεται συχνά σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο.

