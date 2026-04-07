Ο Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «ή οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε κορυφαίος σύμβουλος του οροέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, αντικατοπτρίζοντας τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θα υποχωρήσουμε!» έγραψε στο X ο Μαχντί Μοχαμαντί, που είναι επίσης αναλυτής εθνικής ασφάλειας.

«Το Ιράν έχει σαφώς και ανοιχτά κερδίσει τον πόλεμο και θα αποδεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώνει τα κέρδη του και θα δημιουργεί ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μοχαμαντί.