Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ελπίζει ότι ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, θα αναρρώσει γρήγορα.

«Θέλω να δω τον πάπα Λέοντα να αναρρώνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Θέλω απλώς να του ευχηθώ να είναι καλά και να αναρρώσει γρήγορα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποβλήθηκε την Τρίτη σε επέμβαση για αφαίρεση αδενοκαρκινώματος στον δεξιό πνεύμονα και η μετεγχειρητική πορεία του χαρακτηρίζεται ομαλή από τους θεράποντες ιατρούς, σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου του Βατικανού.