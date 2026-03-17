Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιήθηκε ότι μια επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, παρά τους ισχυρισμούς του τη Δευτέρα 16/3, ότι η αντίδραση της Τεχεράνης «ήρθε ως έκπληξη», δήλωσαν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δύο πηγές που γνωρίζουν τις εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από τον πόλεμο δεν ανέφεραν ότι η απάντηση του Ιράν ήταν «εξασφαλισμένη, αλλά σίγουρα ήταν στη λίστα των πιθανών αποτελεσμάτων», δήλωσε μια πηγή, η οποία, όπως και οι άλλες δύο, ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει το ζήτημα.

Ο Πρόεδρος δήλωσε δύο φορές τη Δευτέρα 16/3, ότι τα αντίποινα του Ιράν εναντίον του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ήταν έκπληξη, την πρώτη φορά σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στο Κέντρο Κένεντι στον Λευκό Οίκο.

«Δεν υποτίθεται ότι (το Ιράν) θα κυνηγούσαν όλες αυτές τις άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή», είπε. «Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Σοκαριστήκαμε».

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ακολούθησε άλλους ισχυρισμούς της κυβέρνησης που δεν έχουν υποστηριχθεί από αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως ότι το Ιράν σύντομα θα αποκτήσει έναν πύραυλο ικανό να χτυπήσει την αμερικανική επικράτεια και ότι θα χρειαστεί δύο έως τέσσερις εβδομάδες για να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα και στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσει.

Αυτοί οι ισχυρισμοί και μια επικείμενη απειλή που θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ και τις δυνάμεις τους στην περιοχή συγκαταλέγονται μεταξύ των διαφόρων λόγων που έχουν επικαλεστεί ο Τραμπ και ορισμένοι κορυφαίοι σύμβουλοι και υπουργοί του, για να δικαιολογήσουν την απόφασή του να ενταχθεί και το Ισραήλ στην έναρξη του αεροπορικού πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης πριν από την επιχείρηση ότι η Τεχεράνη πιθανότατα θα επιδιώξει να κλείσει το οικονομικά ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έχουν πλήξει στόχους στις χώρες του Κόλπου, στους οποίους περιλαμβάνονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και μια βάση των Εμιράτων που φιλοξενεί γαλλικά στρατεύματα, πολιτικές δομές, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν έχει επίσης σταματήσει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% των προμηθειών πετρελαίου, προκαλώντας την απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες βγήκαν από τις ενημερώσεις της κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι δεν είχαν ακούσει για καμία άμεση απειλή που να απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να ξεκινήσουν τον πόλεμο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Προειδοποιήσεις για έναν περιφερειακό πόλεμο

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί πριν από τον πόλεμο ότι ένα χτύπημα στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που θα περιελάμβανε ιρανικά αντίποινα εναντίον των πρωτευουσών του Κόλπου, ειδικά εάν η Τεχεράνη έβλεπε αυτές τις χώρες να επιδοκιμάζουν ή να υποστηρίζουν ενεργά τις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον ισχυρισμό του αργότερα τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υπογραφής στο Οβάλ Γραφείο. Ερωτήθηκε αν εξεπλάγη που κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για τον κίνδυνο ότι το Ιράν θα αντεπιτεθεί στις χώρες του Κόλπου.

«Κανείς, κανείς, όχι, όχι, όχι. Οι μεγαλύτεροι ειδικοί, κανείς δεν πίστευε ότι θα χτυπούσαν», απάντησε ο Τραμπ.

Η δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ εκτίμησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να εξαπολύσει επιθέσεις με στόχο τη δολοφονία κορυφαίων Ιρανών ηγετών πιθανότατα θα οδηγούσε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών και διπλωματικών θέσεων.

Η κυβέρνηση δεν διέταξε την αποχώρηση διπλωματικού προσωπικού από αρκετές περιφερειακές πρεσβείες παρά μόνο μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών, προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν «θα μπορούσε» να διευρύνει τα αντίποινά του προς τους Αμερικανούς συμμάχους στην περιοχή, ανέφερε η πηγή.

Με πληροφορίες από: Reuters