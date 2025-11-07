Διατεθειμένος να πραγματοποιήσει συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο στη Βουδαπέστη δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο Βίκτορ Όρμπαν.

Ειδικότερα, ερωτηθείς αν εξακολουθεί να επιθυμεί να μεταβεί στη Βουδαπέστη για μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε ότι «θα το ήθελε».

Απαντώντας γιατί δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως: «Η βασική διαφωνία είναι ότι απλώς δεν θέλουν να σταματήσουν ακόμα. Νομίζω ότι θα σταματήσουν, έχει μεγάλο τίμημα (σ.σ. ο πόλεμος) για τη Ρωσία».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως τόσο εκείνος όσο και ο Όρμπαν «συμφωνούν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει», με τον Ούγγρο πρόεδρο να λέει στους δημοσιογράφους ότι έχει «κάποιες ιδέες» για το πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Θα χρειαστεί ένα θαύμα για να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο»

Σε κάθε περίπτωση, όταν ο Τραμπ ρώτησε τον Όρμπαν: «Θα λέγατε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο;», ο πρόεδρος της Ουγγαρίας απάντησε «Θαύματα μπορούν να συμβούν». Ο Τραμπ απάντησε «Ναι, σωστά».

Παράλληλα ο Όρμπαν, σχολιάζοντας την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, σημείωσε πως «ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουγγαρίας». «Επειδή κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης των Δημοκρατικών, όλα καταστράφηκαν. Έτσι, μετά την αποχώρησή σας, Πρόεδρε, όλα ουσιαστικά μπλόκαραν, καταστράφηκαν, ακυρώθηκαν».

Εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο εξετάζει να δώσει ο Τραμπ στην Ουγγαρία

Στη βάση αυτού του νέου κεφαλαίου που ανοίγει για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο.

«Το εξετάζουμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο για τον Βίκτορ Όρμπαν να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές. Όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα να έχουν θάλασσα» είπε.

«Οι αγωγοί δεν είναι ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα. Είναι μια φυσική πραγματικότητα επειδή δεν έχουμε λιμάνι, ακριβώς όπως σας εξήγησε ο πρόεδρος. Επομένως, θα διαπραγματευτούμε σε αυτό το σημείο. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς» δήλωσε ο Όρμπαν με τη σειρά του.

Π.Π.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ