Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν, να μεταφερθεί στην Ρωσία το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, στο πλαίσιο μίας συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την ένταση με την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας των δύο ηγετών αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο ευρύτερης συζήτησης για τον τερματισμό των στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όμως ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την απέρριψε.

Παρόμοιες ιδέες είχαν κατατεθεί προηγουμένως από τη Ρωσία κατά τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν τον Μάιο, πριν τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο, αλλά και στις εβδομάδες που προηγήθηκαν της τρέχουσας κρίσης.

Στην θεωρία, η πρόταση Πούτιν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη μεταφορά των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν χωρίς να χρειάζεται αμερικανική ή ισραηλινή παρουσία στο έδαφος, σημειώνει το Axios. Η Ρωσία, ήδη πυρηνική δύναμη, έχει εμπειρία στην αποθήκευση ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν, όπως προβλεπόταν από τη συμφωνία του 2015, καθιστώντας την από τις λίγες χώρες με τη δυνατότητα να δεχτεί το υλικό.

Η διασφάλιση των 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, που θα μπορούσε να μετατραπεί σε οπλικό επίπεδο σε λίγες εβδομάδες και επαρκεί για πάνω από 10 πυρηνικές βόμβες, παραμένει κρίσιμος στόχος για ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον «έχει πολλές επιλογές» για να αναλάβει τον έλεγχο του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν. Ανέφερε ότι μία επιλογή θα ήταν η εθελοντική παράδοση του αποθέματος από το Ιράν, κάτι που οι ΗΠΑ θα υποδέχονταν θετικά. «Δεν ήταν πρόθυμοι να το κάνουν στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα αποκαλύψω δημόσια τι μπορούμε να κάνουμε ή πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, αλλά έχουμε επιλογές», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει προσωρινά τη σημασία της εξασφάλισης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, δηλώνοντας: «Δεν επικεντρωνόμαστε σε αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε».