Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 1/11, ότι διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία, καθώς συνεχίζει να κατηγορεί την Αφρικανική χώρα για βία κατά των Χριστιανών – μια κατηγορία που η Νιγηρία έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας αυτό που αποκάλεσε «μαζική σφαγή» Χριστιανών, ο Τραμπ έγραψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «σταματήσουν αμέσως κάθε βοήθεια προς τη Νιγηρία» και προειδοποίησε την κυβέρνηση της χώρας να «κινηθεί γρήγορα».

Στο μακροσκελές μήνυμά του, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «ίσως εισέλθουν σε αυτή την πλέον ατιμασμένη χώρα, «με τα πυρά των πυρών», για να εξαλείψουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες».

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Πολέμου μας να προετοιμαστεί για πιθανή δράση», έγραψε ο Τραμπ. «Αν επιτεθούμε, θα είναι γρήγορη, άγρια ​​και γλυκιά, όπως ακριβώς οι τρομοκράτες κακοποιοί επιτίθενται στους ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ μας Χριστιανούς! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!»

«Μάλιστα, κύριε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, συνοδευόμενος από ένα στιγμιότυπο οθόνης με τα σχόλια του Τραμπ. «Η δολοφονία αθώων Χριστιανών στη Νιγηρία — και οπουδήποτε — πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το Υπουργείο Πολέμου προετοιμάζεται για δράση. Είτε η νιγηριανή κυβέρνηση προστατεύει τους Χριστιανούς, είτε θα σκοτώσουμε τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές θηριωδίες».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την καταγγελία του Τραμπ για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας την Παρασκευή 31/10, ισχυριζόμενος ότι «ο Χριστιανισμός αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία» και χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως «Χώρα Ιδιαίτερης Ανησυχίας» βάσει του Διεθνούς Νόμου για τη Θρησκευτική Ελευθερία .

Η ετικέτα αποτελεί υπόνοια ότι η κυβέρνησή του έχει διαπιστώσει ότι η Νιγηρία έχει εμπλακεί ή ανεχτεί «συστηματικές, συνεχείς (και) κατάφωρες παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον χαρακτηρισμό, αλλά πριν από την αναφορά του Τραμπ στον στρατό, ο Νιγηριανός πρόεδρος Μπόλα Αχμέντ Τινούμπου έγραψε : «Ο χαρακτηρισμός της Νιγηρίας ως θρησκευτικά μισαλλόδοξης δεν αντικατοπτρίζει την εθνική μας πραγματικότητα, ούτε λαμβάνει υπόψη τις συνεπείς και ειλικρινείς προσπάθειες της κυβέρνησης να διαφυλάξει την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων για όλους τους Νιγηριανούς».

Πρόσθεσε ότι η Νιγηρία «συνεργάζεται με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διεθνή κοινότητα για την εμβάθυνση της κατανόησης και της συνεργασίας σχετικά με την προστασία των κοινοτήτων όλων των θρησκειών».

Ο γραμματέας Τύπου του Τινούμπου, απαντώντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που καταδίκαζε τη «σφαγή χιλιάδων Χριστιανών», χαρακτήρισε τον χαρακτηρισμό «μια κατάφωρη υπερβολή της νιγηριανής κατάστασης», προσθέτοντας ότι «Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, εκκλησίες και τζαμιά δέχονται τυχαίες επιθέσεις».

«Αυτό που απαιτεί η χώρα μας από την Αμερική είναι στρατιωτική υποστήριξη για την καταπολέμηση αυτών των βίαιων εξτρεμιστών σε ορισμένες πολιτείες της χώρας μας, όχι χαρακτηρισμός ως έθνος ιδιαίτερης ανησυχίας», δήλωσε ο Bayo Onanuga.

Τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι Μουσουλμάνοι έχουν πέσει θύματα επιθέσεων από ριζοσπαστικούς ισλαμιστές στη Νιγηρία. Η βία στη χώρα οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: Ορισμένα περιστατικά έχουν θρησκευτικά κίνητρα και επηρεάζουν και τις δύο ομάδες, ενώ άλλα προκύπτουν από διαμάχες μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων για περιορισμένους πόρους, καθώς και από κοινοτικές και εθνοτικές εντάσεις.

Αν και μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και Χριστιανοί, οι τοπικές αναφορές δείχνουν ότι τα περισσότερα θύματα είναι μουσουλμάνοι που ζουν στο κυρίως μουσουλμανικό βορρά της Νιγηρίας.

Πηγή: CNN