O Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως ένα κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε:

«Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».